Las pruebas que confirmarían que Fredy Guarín y Andreina Fiallo regresaron tras 10 años de su polémico divorcio

El exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, y la empresaria e influenciadora Andreina Fiallo, han vuelto a ser tendencia en las plataformas digitales. Tras casi una década de una separación que ocupó las principales portadas de entretenimiento, una serie de apariciones públicas y gestos en redes sociales han generado interrogantes entre sus seguidores sobre su vínculo.

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Los rumores de un posible acercamiento sentimental cobraron fuerza recientemente durante la celebración de los 15 años de su hija, Danna. En este evento, ambos compartieron de manera cercana, lo cual fue registrado en diversas fotografías. Sin embargo, lo que inicialmente se interpretó como una relación madura por el bienestar de sus hijos, ha trascendido a nuevos escenarios.

Según reportes la expareja habría sido vista compartiendo tiempo adicional después del evento familiar, incluyendo lo que parecería ser un viaje a la playa. Detalles observados por internautas, como fotografías en las que aparecen tomados de la mano y reacciones constantes en Instagram, donde Fiallo ha respondido a publicaciones de Guarín con emojis de corazones, han alimentado la teoría de una reconciliación.

Este acercamiento se produce en un momento determinante para la vida del exjugador del Inter de Milán y Millonarios. Guarín ha sido transparente con la opinión pública sobre su proceso de rehabilitación por adicción al alcohol, un camino en el que ha enfatizado la importancia del perdón y el apoyo de su núcleo más cercano.

En sus recientes declaraciones en redes, el nacido en Puerto Boyacá ha resaltado que su prioridad absoluta son sus hijos y la recuperación de los lazos familiares que se vieron afectados en el pasado.

La historia de Guarín y Fiallo terminó hace años en medio de una alta exposición mediática, vinculada en su momento a la relación que el futbolista inició con la presentadora Sara Uribe. Aquella ruptura dividió opiniones y mantuvo a la expareja distanciada durante un largo periodo.

En la actualidad, el panorama sentimental de ambos parece haber cambiado. Mientras Andreina Fiallo habría finalizado su relación con el futbolista Javier Reina, padre de su tercer hijo, Guarín también se encontraría soltero tras sus compromisos previos.

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Por otro lado, la relación del exfutbolista con Sara Uribe parece mantenerse en términos estrictamente necesarios por la crianza de su hijo menor, Jacobo; según declaraciones recientes de la presentadora en una entrevista con Eva Rey, ella mantiene la custodia total del niño, sugiriendo una dinámica distinta a la que hoy muestra con Fiallo.

Aunque las imágenes de la pareja sonrientes y tomados de la mano sugieren una intimidad renovada, el entorno de las celebridades no ha emitido comunicados al respecto. Lo que si es cierto es que la relación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo atraviesa su mejor momento en años, marcada por la presencia activa de ambos en la vida de sus hijos mayores, Daniel y Danna, y por un respeto mutuo que parece haber dejado atrás las rencillas del pasado.