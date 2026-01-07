Deportes

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Que el Tigre haya vuelto después de meses sin jugar, ha generado la ilusión de otros por también volver a estar activos en el FPC durante 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

7 de enero de 2026, 6:32 p. m.
Mundialista con Colombia en 2014 le pidió a Falcao García llevarlo a Millonarios
Mundialista con Colombia en 2014 le pidió a Falcao García llevarlo a Millonarios Foto: Getty Images / Captura @PSierraR

Falcao García mueve pasiones de hinchas, equipos y hasta jugadores tras el anuncio de su regreso al Fútbol Profesional Colombiano con Millonarios.

Después de lo que fue la oficialización durante este miércoles, mensajes de jugadores no se hicieron esperar. Uno que sorprendió al escribir fue Freddy Guarín, de 39 años, y quien no ha decidido su retiro formal del balompié.

Fredy Guarín recibió reconocimiento en Estados Unidos
Fredy Guarín permanece alejado del fútbol profesional. Foto: fguarin13

Quien fuese mundialista en Brasil 2014 con la Selección Colombia, al ver lo que Millonarios puso de Radamel Falcao, le propuso al atacante que se juntasen en el equipo para afrontar el año que recién empieza.

“Llévame! 💙🔥 jejeje. Vamos, vamos las veces que sea necesario hay que intentarlo”, fue lo dicho por el volante con el que ambos ya coincidieron en Porto, de Portugal.

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Deportes

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Deportes

Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

Ciclismo

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League ante una fecha crucial: juega Arsenal vs. Liverpool

Deportes

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Deportes

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

Gente

Hijo de Freddy Guarín rompió el silencio y arremetió contra Sara Uribe por detalle del pasado: “Nunca nos pidieron perdón”

Deportes

Sorpresa total: Fredy Guarín apunta a su regreso y ya hubo respuesta de un club en Liga

Deportes

Fredy Guarín se sinceró y conmovido recordó duro momento de cuando casi acaba con su vida: “Yo iba a morir”

Mensaje de Freddy Guarín a Falcao García
Mensaje de Freddy Guarín a Falcao García Foto: Captura IG (falcao y millosfcoficial)

Dicho movimiento es uno que se cree poco probable, debido a que ‘Guaro’ no está en la forma física óptima para afrontar un torneo en el FPC. Hace poco ambos hicieron parte del juego de estrellas organizado por Mario Yepes, y era notoria la diferencia de Guarín con Falcao.

A menos de que el volante entre en un estricto régimen antes del inicio de la competencia, no se ve la manera como se pueda cumplir esto para una hinchada azul pueda tener la dupla entre Falcao y Guarín junta.

Guarín estuvo en Millonarios

Para el mundialista Guarín, este ya vivió un paso por Millonarios algunos años atrás. Es más, fue el último club en el que se le vio antes de una terminación abrupta de carrera que tuvo.

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Durante 2021, el volante llegó con la ilusión de comandar con su experiencia al equipo embajador, pero solo pudo participar en siete partidos a lo largo de su estancia. En dicho tiempo marcó apenas una anotación y luego no pudo seguir.

Para quien jugase en Europa en clubes como Porto e Inter de Milán, el fin que tuvo en el azul no fue el añorado. Esta vez, ante el ‘último baile’ de Falcao, también podría ser el suyo en las toldas azules.

Gamero da la bienvenida a Falcao

En su primer paso por Millonarios, el entrenador que dirigió a Falcao García fue Alberto Gamero. Aún se recuerda esa primera foto del delantero con el entrenador, en la que ambos se mostraban ilusionados por compartir juntos.

Más de una vez ‘Tito’ se ha mostrado respetuoso de lo que es el goleador. Esta vez, ya defendiendo los colores del Deportivo Cali, no se mostró ajeno y reconoció que es importante para la liga colombiana.

Falcao García junto a su nuevo técnico, Alberto Gamero
Falcao García junto a quien fue su primer técnico en Millonarios, Alberto Gamero Foto: X @MillosFCOficial

En rueda de prensa durante este miércoles, Gamero señaló que el regreso del ídolo de los azules no solo le viene bien a estos.

“Falcao es un ídolo en Colombia y en el mundo, esos jugadores engrandecen la Liga, bienvenido al FPC”, apuntó ante los micrófonos de los medios que acudieron a la sede del Cali.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Justamente el cuadro verdiblanco puede ser el primer rival de Falcao en su regreso al FPC. Por calendario, y después de que pague las cuatro fechas de sanción que tiene, ante los azucareros se le vería jugar al Tigre el primer duelo del 2026.

Más de Deportes

Mundialista con Colombia en 2014 le pidió a Falcao García llevarlo a Millonarios

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el tercer ciclo de Falcao en Millonarios.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Falcao García tardaría en reaparecer con Millonarios en 2026 por una sanción que acarrea.

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Luis Díaz tendría un reemplazo si Bayern Múnich logra encontrarlo en el mercado.

Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

PONTARLIER, FRANCE - JULY 26: (L-R) Simon Yates of Great Britain and Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Polka Dot Mountain Jersey compete during the 112th Tour de France 2025, Stage 20 a 184.2km stage from Nantua to Pontarlier / #UCIWT / on July 26, 2025 in Pontarlier, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 31: Viktor Gyoekeres of Arsenal is challenged by Dominik Szoboszlai of Liverpool during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield on August 31, 2025 in Liverpool, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Tabla de posiciones de la Premier League ante una fecha crucial: juega Arsenal vs. Liverpool

América de Cali en 2026 ya podrá contar con su técnico, David González, desde la raya

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Radamel Falcao García, nuevo jugador de Millonarios FC.

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

Millonarios dio con sentido video la bienvenida a Falcao García para 2026

Radamel Falcao García, de Millonarios: el emotivo video con el que le dieron la bienvenida para 2026

Falcao García debe partidos de suspensión en la Liga BetPlay.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

Noticias Destacadas