Falcao García mueve pasiones de hinchas, equipos y hasta jugadores tras el anuncio de su regreso al Fútbol Profesional Colombiano con Millonarios.

Después de lo que fue la oficialización durante este miércoles, mensajes de jugadores no se hicieron esperar. Uno que sorprendió al escribir fue Freddy Guarín, de 39 años, y quien no ha decidido su retiro formal del balompié.

Fredy Guarín permanece alejado del fútbol profesional. Foto: fguarin13

Quien fuese mundialista en Brasil 2014 con la Selección Colombia, al ver lo que Millonarios puso de Radamel Falcao, le propuso al atacante que se juntasen en el equipo para afrontar el año que recién empieza.

“Llévame! 💙🔥 jejeje. Vamos, vamos las veces que sea necesario hay que intentarlo”, fue lo dicho por el volante con el que ambos ya coincidieron en Porto, de Portugal.

Mensaje de Freddy Guarín a Falcao García Foto: Captura IG (falcao y millosfcoficial)

Dicho movimiento es uno que se cree poco probable, debido a que ‘Guaro’ no está en la forma física óptima para afrontar un torneo en el FPC. Hace poco ambos hicieron parte del juego de estrellas organizado por Mario Yepes, y era notoria la diferencia de Guarín con Falcao.

A menos de que el volante entre en un estricto régimen antes del inicio de la competencia, no se ve la manera como se pueda cumplir esto para una hinchada azul pueda tener la dupla entre Falcao y Guarín junta.

Guarín estuvo en Millonarios

Para el mundialista Guarín, este ya vivió un paso por Millonarios algunos años atrás. Es más, fue el último club en el que se le vio antes de una terminación abrupta de carrera que tuvo.

Durante 2021, el volante llegó con la ilusión de comandar con su experiencia al equipo embajador, pero solo pudo participar en siete partidos a lo largo de su estancia. En dicho tiempo marcó apenas una anotación y luego no pudo seguir.

Para quien jugase en Europa en clubes como Porto e Inter de Milán, el fin que tuvo en el azul no fue el añorado. Esta vez, ante el ‘último baile’ de Falcao, también podría ser el suyo en las toldas azules.

Gamero da la bienvenida a Falcao

En su primer paso por Millonarios, el entrenador que dirigió a Falcao García fue Alberto Gamero. Aún se recuerda esa primera foto del delantero con el entrenador, en la que ambos se mostraban ilusionados por compartir juntos.

Más de una vez ‘Tito’ se ha mostrado respetuoso de lo que es el goleador. Esta vez, ya defendiendo los colores del Deportivo Cali, no se mostró ajeno y reconoció que es importante para la liga colombiana.

Falcao García junto a quien fue su primer técnico en Millonarios, Alberto Gamero Foto: X @MillosFCOficial

En rueda de prensa durante este miércoles, Gamero señaló que el regreso del ídolo de los azules no solo le viene bien a estos.

“Falcao es un ídolo en Colombia y en el mundo, esos jugadores engrandecen la Liga, bienvenido al FPC”, apuntó ante los micrófonos de los medios que acudieron a la sede del Cali.

Justamente el cuadro verdiblanco puede ser el primer rival de Falcao en su regreso al FPC. Por calendario, y después de que pague las cuatro fechas de sanción que tiene, ante los azucareros se le vería jugar al Tigre el primer duelo del 2026.