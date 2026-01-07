Radamel Falcao García reaparecerá en 2026 con Millonarios. Después de una campaña de expectativa que se viralizó la noche del pasado martes, un día después llegó el anuncio oficial que confirmó su vuelta tras seis meses sin jugar.

Fue una noticia con un impacto mediático alto, que se pudo conocer sobre las 9 de la mañana de este 11 de enero. A través de un video, así como varias piezas por redes sociales, el Tigre recibió la calurosa bienvenida.

Millonarios dio con sentido video la bienvenida a Falcao García para 2026 Foto: Captura a video de @MillosFCoficial

“¡Radamel Falcao García regresa a su casa!“, fue el último de los anuncios que hizo delirar por completo a la afición del cuadro embajador.

¿Cuándo será el primer partido del Tigre?

Justo por las mismas horas en las que iba saliendo el anuncio oficial, el plantel de Millonarios estaba embarcando hacia Argentina, donde en los próximos días jugarán dos amistosos de preparación frente a River Plate y Boca Juniors.

En la convocatoria que hizo el entrenador, Hernán Torres, el nombre del Tigre no se hizo presente. Eso lo que confirmó es que no será pronto el juego en el que reaparezca vestido de azul.

Por Liga BetPlay, tampoco se prevé que la vuelta sea pronta, debido a que García Zárate deberá pagar una sanción que tiene pendiente, luego de haberse dirigido de manera ofensiva a la Dimayor a mediados del año anterior.

Son cuatro fechas las que tiene pendientes por pagar el delantero de Millonarios, lo que hace que las ansias de los hinchas por ver a su ídolo se incrementen y mantengan por un tiempo más.

Oficialmente, el juego en el que podría vérsele reaparecer a ‘Falca’ sería el de la quinta fecha del ‘todos contra todos’, el cual jugará Millonarios ante otro histórico: Deportivo Cali.

Deportivo Cali sería el rival ante el que reaparezca Falcao García. Foto: Aymer Álvarez/ El País

Ante Atlético Bucaramanga, Junior, Deportivo Pasto e Independiente Medellín se perdería la chance de jugar. No obstante, de ahí en adelante clásicos con Independiente Santa Fe, Atlético Nacional o América de Cali vendrían para el samario.

También Falcao y Millonarios le podrán apuntar a la llave de Copa Sudamericana, donde se verán frente a frente con Atlético Nacional a partido único. Será en inicios de marzo y quien gane ese duelo en Medellín accederá a la fase de grupos.

Para Radamel el último partido oficial que jugó lo hizo estando en Millonarios. Fue la fecha 6 de los cuadrangulares del 2025-I, cuando perdió ante Independiente Santa Fe, que a la postre iba a ser el campeón luego de ganarle de visita al Independiente Medellín.

Su mensaje a la hinchada azul

Múltiples rumores se produjeron sobre Falcao García. Lo único que se sabía es que él deseaba jugar, pero se sabía en qué equipo lo haría.

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo Foto: Getty Images

Millonarios no fue mencionada entre las opciones. Estuvo Emelec, de Ecuador, así como Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina. Sin embargo, en silencio parecía que los bogotanos y su ídolo estaban alcanzando un acuerdo para firmar en el arranque de 2026.

Una vez todo se oficializó, el atacante lanzó un mensaje tras su regreso luego de seis meses: “Vamos siempre juntos... Vamos Millonarios!”.