Radamel Falcao García, de Millonarios: el emotivo video con el que le dieron la bienvenida para 2026

A las 9 de la mañana tenía programado Millonarios anunciar lo que un día antes había anticipado como ‘The Last Dance’. Desde el momento uno que salió esa frase, se presagiaba que sería la vuelta de Radamel Falca García.

Con el paso de las horas todo tomaba más forma, hasta que en la mañana de este lunes, 7 de enero, terminó por salir el video oficial en el que el cuadro embajador le dio la bienvenida, por tercera vez, a uno de sus más grandes ídolos en la historia.

“En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente”, es la primera línea de una voz que acompaña varias imágenes del Tigre vestido de azul en sus anteriores pasos.

Sobre las complicaciones que hubo en el pasado, donde Falcao no pudo completar su deseo de ser campeón con el equipo ‘de sus amores’, estos reflexionaron: “El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero. Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

“Millonarios no es un lugar al que se llega, es un lugar que se queda porque hay historias que no se cierran con el tiempo... se viven hasta el final”, dijeron sobre los puntos suspensivos que le quedan a la historia de club y jugador por escribir.

Como era de esperarse, el video alcanzó en menos de media hora un total de 100.000 vistas. Fue una salida al público sin versiones previas, rumores, totalmente limpio, que generó el impacto mediático deseado por parte de los medios oficiales de Millonarios.

¿Cuándo estará al servicio del plantel?

Esa es la gran duda que ahora retumba entre los aficionados embajadores. Millonarios cumplirá un par de compromisos amistosos de pretemporada en Argentina durante los próximos días y en el grupo de citados no está el nombre de Radamel Falcao.

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo Foto: Getty Images

Se espera que a la vuelta de esa gira, donde los bogotanos se medirán a River Plate y Boca Juniors, respectivamente, el 9 ya esté con el plantel que dirige Hernán Torres para afrontar lo que será la preparación de la Liga BetPlay, así como la llave decisiva de Copa Sudamericana, ante Atlético Nacional.

Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Ese juego de certamen internacional está programado para el próximo 4 de marzo, desde las 7:30 p.m., y a partido único. Cabe recordar que dicha definición es a partido único y se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Así reaccionan sus compañeros y DT

Mateo García demostró que en lo personal esto será algo satisfactorio para su carrera deportiva: “Ojalá. Para nosotros, para el hincha, sería algo maravilloso. Un plus adicional”.

Mateo García, nuevo jugador de Millonarios, llega al club a la par de Falcao García. Foto: Millonarios / API

“Sería un honor para mí desde lo personal poder compartir con él. Donde él pueda llegar sería hermoso y habría compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros para que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”, sumó emocionado de lo que sería afrontar junto al Tigre Liga, Copa Sudamericana y demás torneos del 2026.

Hernán Torres, DT, quien tendrá el honor de dirigir al máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, se complace por el reto que ahora tiene: “A cualquier técnico le gustaría Falcao”.