Estados Unidos le clavó una pintura de gol a Paraguay en el Mundial: Folarin Balogun los dejó tirados

Folarin Balogun le anotó un verdadero golazo a Paraguay este viernes, 12 de junio, por la primera fecha del grupo D en el Mundial 2026. Fue a los 45+4′, sobre el cierre del primer tiempo, y dejó boquiabierto a más de uno.

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Balogun corrió al espacio tras un pase filtrado que recibió. Se zafó de la marca del defensor paraguayo Omar Alderete, a quien dejó en el piso. Acto seguido, el atacante de Estados Unidos dejó descolocado al otro defensor guaraní, Gustavo Gómez, y remató con tanta potencia el balón que lo envió al ángulo izquierdo de la portería.

Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT.



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La locura fue total en el staff técnico de Estados Unidos y en todos los hinchas asistentes al estadio de Los Ángeles. Era el 3-0 con el que se iban al descanso y dejaban una goleada en el marcador que acabó sorprendiendo a varios.

Autogol y le clavaron un golazo a Paraguay ante Estados Unidos

Antes del golazo de Balogun, Paraguay ya había sufrido en el arranque del partido. Tan solo a los 7′ del primer tiempo, Damián Bobadilla envió el balón a gol en propia puerta, tras un desafortunado contacto con su pierna derecha. Fue el 1-0.

¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT.



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El segundo también fue obra de Balogun, quien le dio tranquilidad a la selección de Estados Unidos con un marcador contundente ante la mirada de miles de espectadores, tanto en el estadio como en todo el mundo.

¡¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÓN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... ¿El festejo? ¡en la cara de Alfaro!



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Este juego entre Estados Unidos y Paraguay pintaba como uno de los más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026. Por un lado, los anfitriones que querían demostrar de qué estaban hechos, y por otro lado, los guaraníes que desde Sudáfrica 2010 no disputaban el torneo más importante del deporte balompié.

La previa dictaba paridad en el compromiso, pero terminó siendo todo lo contrario en el primer tiempo. Dominio total de Estados Unidos ante un plantel paraguayo completamente desconectado del juego.