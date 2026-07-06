Polémica por Balogun salpica otro partido del Mundial: piden que Fifa le quite la suspensión a un jugador inglés

La polémica tras el escándalo que involucra al jugador estadounidense Folarin Balogun sigue sumando más reacciones. Cabe recordar que la Fifa dejó en vilo la suspensión tras la tarjeta roja que Balogun recibió el pasado 1.° de julio, contra Bosnia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Con lo que salió Gianni Infantino por la roja quitada a Folarin Balogun en el Mundial 2026: esto contó

Si se siguiera el reglamento de la Fifa, Balogun debería perderse el juego de Estados Unidos contra Bélgica de este lunes, 6 de julio, debido a su tarjeta roja. Sin embargo, el máximo ente del fútbol internacional echó para atrás la suspensión con una llamada del presidente Donald Trump de por medio. El escándalo ocupa las primeras páginas de los medios más importantes en el planeta.

Desde el Parlamento británico piden que le quiten la suspensión a Quansah

Noah Law, miembro del Parlamento británico, publicó una carta que le escribió al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, pidiéndole que el ente retrase la suspensión de Jarell Quansah, quien salió expulsado en el partido de Inglaterra contra México.

Historia en Instagram de Noah Law, miembro del Parlamento británico, pidiendo a la Fifa que le quite la tarjeta roja a Jarell Quansah. Foto: Instagram - @noahlawmp

“Mi carta al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sobre la tarjeta roja a Jarell Quansah y la importancia del orden internacional basado en normas”, indicó la carta de Law.

“Si bien considero acertado que Jarell Quansah recibiera dicha tarjeta roja y que las normas arbitrales deban aplicarse de manera coherente, estimo que sería justo aplazar su suspensión hasta la conclusión de esta Copa del Mundo”, añadió en su texto Law.

Y continuó: “Somos conscientes de que surgió una situación similar anteriormente en el torneo, cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun recibió una tarjeta roja durante la ronda de dieciseisavos de final. La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los oficiales respeten las normas, sino también de que dichas normas se apliquen por igual a todas las naciones participantes. Estoy convencido de que no podríamos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de un aplazamiento de la sanción mientras que otro, en circunstancias sustancialmente similares, no lo haga”.

Además, utilizó términos como “cuando el orden institucional basado en normas se ve amenazado”, con lo que instó a Infantino a abordar el tema con la mayor seriedad.

Se hizo rápidamente viral en redes sociales el pedido de Law, aunque entre la prensa y los aficionados en el Reino Unido reconocen que se podría tratar de una carta con tono sarcástico.

Jarell Quansah fue expulsado en el partido México vs. Inglaterra. Foto: FIFA via Getty Images

La selección de Inglaterra, por su parte, se prepara para enfrentar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.