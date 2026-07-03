Cambio de horario para los octavos del Mundial 2026: confirman medida drástica de la FIFA

La programación oficial del Mundial 2026 está establecida desde diciembre del año pasado, pero sufrirá cambios por circunstancias de fuerza mayor que ya están en conocimiento de la FIFA.

De acuerdo a la prensa mexicana, el ente rector aprobó una modificación en el horario del partido de México vs. Inglaterra por los octavos de final.

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Dicho partido debía disputarse el domingo a las 7:00 de la noche (hora de Colombia); sin embargo, será reprogramado ante la amenaza de condiciones climáticas adversas, como pasó esta semana cuando México se enfrentó a Ecuador.

Este es el nuevo horario:

México vs. Inglaterra

Mundial 2026 - Octavos de final

Fecha y hora : Domingo 5 de julio, 1:00 p. m. (COL)

: Domingo 5 de julio, 1:00 p. m. (COL) Lugar: Estadio Azteca.

Los periodistas mexicanos estaban convencidos de que este cambio les daría cierta ventaja por el calor y la altitud sobre Inglaterra; sin embargo, el técnico Javier Aguirre se manifestó en contra de modificar el calendario a estas alturas del Mundial.

“Me cae como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo. Te estás tragando seis horas que tienes programadas, entonces no me gusta nada. Acataremos lo que diga FIFA, pero a mí personalmente no me gusta nada y tampoco a mis jugadores”, dijo el DT de México.

Inglaterra, por su parte, está buscando alternativas para adaptarse a los 2240 metros de altitud en los que está ubicado el Estadio Azteca. Su técnico, Thomas Tuchel, ya ha dicho públicamente que será complicado competir al mismo nivel, pero harán todo lo posible para clasificar a cuartos.

Brasil vs. Noruega también cambiaría

Apenas unos instantes después de conocerse que México vs. Inglaterra cambiaba de horario, desde Brasil apuntan que algo similar sucedería con su partido frente a Noruega programado para ese mismo domingo en Nueva Jersey.

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El reencuentro de Vinícius con Erling Haaland está programado para las 3:00 de la tarde, pero ante las noticias de última hora quedaría así:

Brasil vs. Noruega

Mundial 2026 - Octavos de final

Fecha y hora : Domingo 5 de julio, 4:00 p. m. (COL)

: Domingo 5 de julio, 4:00 p. m. (COL) Lugar: Metlife Stadium

Brasil es una de las selecciones favoritas para llevarse la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Foto: X: @CBF_Fútbol

A partir de este sábado solo se jugarán dos partidos por día en la Copa del Mundo, pues solo quedan 16 selecciones en contienda por el título. Cabe recordar que esta edición termina el próximo 19 de julio en el Metlife Stadium, día de la gran final.

El Mundial solía extenderse por un mes exacto, pero eso cambió cuando la FIFA decidió incluir 48 selecciones participantes en lugar de las 32 que se venían clasificando para cada edición.