Los detalles detrás del partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas en Medellín

Atlético Nacional y Once Caldas disputarán un compromiso de exhibición en favor de los damnificados por el reciente sismo en Colombia. El encuentro entre las dos escuadras colombianas campeonas de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto a las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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La iniciativa tiene como objetivo principal recaudar fondos para la atención de las comunidades afectadas por el movimiento telúrico. La administración del conjunto verdolaga confirmó que los ingresos por boletería se destinarán íntegramente a apoyar la reconstrucción de las zonas con mayores pérdidas.

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Venta de entradas y recepción de donaciones

Las boletas para asistir al compromiso en el escenario deportivo de la capital antioqueña ya se encuentran disponibles en plataformas digitales. La organización dispuso de localidades desde los 15.000 hasta los 65.000 pesos en las distintas tribunas del estadio.

Porque es más lo que nos une, está vez jugaremos más que un partido.



Atlético Nacional y Once Caldas se unen para jugar un partido amistoso, donde la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto.



Te esperamos en el Atanasio el próximo miércoles 19 de agosto,… pic.twitter.com/r5P4jOh2IT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2026

Además de la venta de entradas, las directivas habilitaron puntos de recepción para aportes en especie en los accesos al recinto. La logística de recolección de insumos estará a cargo de la red de Bancos de Alimentos de Colombia para su posterior distribución.

Unir fuerzas por una causa común

La dirigencia del equipo paisa destacó el carácter solidario del evento e invitó a los aficionados de ambas instituciones a asistir de manera conjunta. La institución albirroja manifestó en su comunicado oficial que el partido ante Once Caldas abre sus tribunas para recibir a las dos hinchadas en una misma jornada.

Para recuperar a Colombia nos necesitamos TODOS 💚🤍💚



El miércoles 19, el partido benéfico ante Once Caldas abre las tribunas occidental, oriental y norte para las dos hinchadas (sector norte costado occidental para la barra). Porque hoy no hay rivales; hay un país que sacar… pic.twitter.com/s1IaTmRf6Q — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2026

Desde la organización del compromiso señalaron la importancia de la presencia del público en las graderías para garantizar el éxito de la recolección. El club verde de Antioquia enfatizó que no hay rivales en la cancha y que la boleta se convierte en ayuda directa para las familias afectadas.

La jornada deportiva cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín y diversas entidades privadas que se sumaron a la convocatoria. Las directivas de ambos conjuntos reiteraron la invitación a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa desde las tribunas del escenario deportivo.