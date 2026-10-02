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🔴 Colombia vs. Paraguay, EN VIVO hoy: siga las últimas noticias, alineaciones y goles del amistoso

En el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey se disputará el segundo amistoso de la Tricolor en esta fecha Fifa.

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Redacción Semana
2 de octubre de 2026 a las 7:56 a. m.

La Selección Colombia enfrenta un nuevo examen ante Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Este viernes, 2 de octubre, se disputará el segundo amistoso de la Tricolor en esta fecha FIFA, luego del empate contra México en Baltimore.

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El pitazo inicial quedó programado para las 7:00 de la noche (hora de Colombia) y la transmisión oficial del compromiso estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN.

Néstor Lorenzo anunció que hará cambios en el once inicial y dará la oportunidad a aquellos que no tuvieron minutos en el partido pasado. El objetivo es mostrar una mejor versión ante la selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro.

Minuto a minuto | Colombia vs. Paraguay

En Vivo

7:46 a. m.

Cambio de arquero en Colombia

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7:30 a. m.

Nueva Jersey se viste de Tricolor

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7:46 a. m.

Cambio de arquero en Colombia

Néstor Lorenzo anunció que Álvaro Montero será suplente ante Paraguay: “Puede ser que cambie el arquero, sí. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que sea uno de los cambios”.

7:30 a. m.

Nueva Jersey se viste de Tricolor

Nueva Jersey está lista para recibir a la Selección Colombia. En el Sports Illustrated Stadium se espera una gran afluencia de la hinchada tricolor para el segundo amistoso de esta fecha Fifa.