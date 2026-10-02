🔴 Colombia vs. Paraguay, EN VIVO hoy: siga las últimas noticias, alineaciones y goles del amistoso

La Selección Colombia enfrenta un nuevo examen ante Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Este viernes, 2 de octubre, se disputará el segundo amistoso de la Tricolor en esta fecha FIFA, luego del empate contra México en Baltimore.

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El pitazo inicial quedó programado para las 7:00 de la noche (hora de Colombia) y la transmisión oficial del compromiso estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN.

Néstor Lorenzo anunció que hará cambios en el once inicial y dará la oportunidad a aquellos que no tuvieron minutos en el partido pasado. El objetivo es mostrar una mejor versión ante la selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro.

Minuto a minuto | Colombia vs. Paraguay