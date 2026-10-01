Amigo de Luis Díaz se recupera en Alemania tras la ayuda de Liverpool y Bayern: la crisis se va

La tercera fue la vencida y Luis Díaz ya está más tranquilo. La Alemania de su amigo Jürgen Klopp se impuso 2-0 a Serbia en Múnich, en juego por la tercera jornada de la Nations League de la UEFA, en un triunfo que estuvo guiado por Florian Wirtz, una figura del Liverpool inglés.

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El volante aclamado en Anfield brilló con una gran individualidad que desembocó en el gol de Tom Bischof al minuto 39 y además se encargó de anotar el segundo (61′), asegurando el primer triunfo de la selección alemana en la era Klopp, que no empezó bien y había dudas.

“Una actuación así nos ayuda pero también le ayuda a él”, declaró el entrenador sobre Wirtz. “Si estuviera fuera de forma, no le habría dejado jugar. Pero está en plena forma y lo mostró en el entrenamiento y hoy”, añadió Klopp sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en el Liverpool.

En su primera ventana internacional, el sucesor de Julián Nagelsmann en el banquillo de la exigente tetracampeona mundial presentó una convocatoria de 44 jugadores separados en dos listas diferentes. Algo inusual, pero que le da bienvenida a nuevas metodologías de trabajo.

La primera tanda de jugadores no pasó del empate contra Países Bajos (1-1) en su estreno y encajó una sorprendente derrota contra Grecia el domingo pasado, en Augsburgo (1-0). Las cosas se complicaban y parecía que el experimento de Klopp no iba a funcionar.

Jürgen Klopp, nuevo DT de Alemania hasta el Mundial 2030 Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Alemania volvía a jugar en casa este 1 de octubre, en el Allianz Arena del potente Bayern Múnich, con un once titular que contaba con cuatro jugadores del gigante bávaro, compañeros de Luis Díaz, una cantera muy fiel a su selección nacional y que habitualmente muestra las joyas que se lucen con la Die Mannschaft.

Fue gracias a talentos del Liverpool y Bayern

Una de esas joyas es el joven Tom Bischof, quien jugaba su tercer partido como internacional con Alemania tras no haber sido convocado desde junio de 2025.

Tom Bischof celebra con Lucho el quinto gol del Bayern Foto: Getty Images

En su primer partido como titular con Alemania, el joven de 21 años y socio de Luis Díaz estuvo atento para rematar tras un disparo al palo de Wirtz, que pese a estar rodeado de rivales en el área, logró generar peligro con una finta.

Ya en la recta final, Wirtz puso el broche a su actuación culminando un contraataque. El jugador del Liverpool recibió un centro raso en el área enviado por Maximilian Mittelstadt, se libró de su marcaje y disparó con la pierna derecha, batiendo a Djordje Petrovic.

El amigo de Luis Díaz se recupera

Cabe recordar que Jürgen Klopp es clave en la carrera de Luis Díaz y básicamente su confianza en el talento del guajiro le abrió las puertas en el Bayern Múnich y además lo ratificó como el futbolista insignia de Colombia en la actualidad.

Klopp dio el visto bueno para su fichaje en Liverpool en enero de 2022, cuando él era el DT en propiedad y Luis Díaz brillaba en el Porto de Portugal.

Muchos en ese momento pensaban que era improbable que algún jugador colombiano lograra volver a la élite tras Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus y James Rodríguez en Real Madrid y Bayern Múnich.

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool. Foto: Getty Images

Apenas firmó con el Liverpool, Lucho no necesitó adaptación y se ganó la titularidad rápidamente. Bajo el mando de Jürgen Klopp en Inglaterra, Luis Díaz ganó dos Carabao Cup, una FA Cup y una Community Shield, además de dejarlo encaminado a la Premier League, ya con Arne Slot al mando, que ganaron en el 2025.

Por estas razones y cuota de confianza, Klopp es una de las personas más queridas en la carrera de Luis Díaz. Ahora, tras esa época de gloria, Jürgen vive un verdadero reto, que es volver a colocar a Alemania en el mapa top del fútbol mundial.