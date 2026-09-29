Sorpresa para Luis Díaz: jugada maestra del Bayern Múnich lo podría dejar por fuera

Luis Díaz no la pasa bien en Alemania y su nivel ha sido cuestionado en este comienzo de temporada en la Bundesliga. En los momentos cuando tuvo que hacerse cargo, las cosas no le salieron bien y quedó en el aire que le faltaba la sociedad con Michael Olise y Harry Kane.

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Por si fuera poco, otra de las novedades que presentó en los últimos días fue la no convocatoria a la Selección Colombia, siendo una de las sorpresas de Néstor Lorenzo para los amistosos contra México, Perú y Paraguay. El entrenador le dio descanso y le dio espacio a la ‘nueva sangre’.

Lucho, ante el receso en el fútbol alemán y el no viaje para concentrar con Colombia en Estados Unidos, tomó unos días de vacaciones y de reflexión para intentar volver a su mejor nivel. Entre las novedades en el Bayern Múnich se presentó una información que daría un giro total a su progreso en el club en el próximo mercado de pases.

Eso sí, según la prensa alemana, todo corresponde a una petición que el propio Lucho hizo pública en diálogo con Sky Sports Alemania. Ahí, el volante colombiano aseguró que le hubiera gustado tener un suplente natural para poder descansar cuando fuera necesario.

Luis Díaz en el Bayern Múnich Foto: FC Bayern via Getty Images

“Por supuesto que siempre quiero jugar, me encanta jugar. Eso es normal. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido. Ayuda mucho cuando las cosas no van bien: entonces tienes a un compañero ahí para ayudarte, y podemos rotar entre nosotros”, fueron sus palabras de Luis Díaz.

Bayern buscaría una alternativa para Luis Díaz

Por ahora, Bayern cruza los dedos para que Luis Díaz retome su mejor nivel tras el parón internacional; sin embargo, sí estaría pensando en sumar otro fichaje para la banda izquierda en el mercado de invierno. Una de las posiciones más apetecidas y más caras en las ligas top de Europa.

Christian Falk, reconocido periodista alemán, aseguró que la opción de contratar un extremo izquierdo sí se contempló durante los últimos meses. Pese a eso, los nombres que había sobre la mesa eran muy costosos para las finanzas del club.

Por ejemplo, en esa lista de posibles fichajes estaba el francés Bradley Barcolá, quien finalmente fue al Liverpool de Inglaterra por un paquete total de alrededor de 150 millones de euros.

La esperanza del Bayern es que Lucho Díaz recupere esas condiciones que demostró la temporada pasada, pero podrían meterse la mano al bolsillo por un nuevo extremo en el mes de enero.

Luis Díaz tiene razón

Pero, analizada la nómina del Bayern, Luis Díaz da en el blanco. Por derecha tiene a Michael Olise y Lennart Karl, como delantero centro cuenta con Harry Kane e Ismael Saibari, como mediapunta están Jamal Musiala y Serge Gnabry, mientras que Luis Díaz es el único que no tiene recambio.

“El gigante alemán dispone de fondos, pero mantiene la cautela en el mercado de fichajes y es poco probable que altere su estructura salarial por un solo jugador. Por ello, Bayern podría volver a sondear el mercado de extremos, ya sea en enero o el próximo verano, especialmente si Díaz no logra recuperar el nivel que exhibió la temporada pasada”, apuntó Falk en días pasados.