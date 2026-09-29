Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona revelaron si tuvieron una relación antes de ‘MasterChef Celebrity’

La cercanía entre Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona durante su paso por MasterChef Celebrity llamó la atención de los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a relacionarlos y a hablar de un posible romance entre los dos actores. Por esta razón, ambos decidieron referirse al tema y aclararon qué hay realmente detrás de ese shippeo.

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La conversación se dio durante la visita de Víctor Tarazona a Pa’ Picar, programa en el que Emmanuel Restrepo participa como panelista. En este, los integrantes del espacio aprovecharon la presencia del actor para preguntarle directamente por la relación con su compañero de MasterChef Celebrity.

Ante las preguntas sobre si en algún momento había ocurrido algo más entre ellos, Restrepo y Tarazona decidieron seguirle el juego a la conversación y respondieron con varias bromas. Incluso hablaron, en tono sarcástico, de una supuesta relación de varios años.

“Terminamos en MasterChef, tuvimos una relación de cinco años y tres meses, tuvimos un tr1o con Camila Vallejo...”, dijo Emmanuel Restrepo entre risas.

Sin embargo, el comentario no tardó en ser aclarado. El actor explicó que todo hacía parte de la broma y que entre él y Tarazona no existe una relación sentimental. “Mentiras, Víctor y yo no tenemos nada, somos muy amigos”, afirmó.

De esta manera, los dos actores dejaron claro que el vínculo que construyeron durante el programa corresponde a una amistad. No obstante, su forma de responder volvió a alimentar las reacciones de quienes han seguido de cerca la química que mostraron durante la competencia.

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Restrepo también destacó el cariño que existe entre ambos y la buena dupla que lograron conformar durante su participación en el reality de cocina. La complicidad que mostraron frente a las cámaras fue precisamente uno de los elementos que llevó a los seguidores del programa a especular sobre una posible relación.

Como era de esperarse, los usuarios de los famosos se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron distintas reacciones el respecto: “Ya estaba dejando volar mi imaginación”; “Por un momento me lo creí” y “En MasterChef se decían ‘amor’. Admítalo, se aman jaja”, son algunas de las palabras que se leen.