Emotiva presentación de Jackson Martínez en Medellín vs. Millonarios: Chachachá está de vuelta

¡EL REENCUENTRO DE JACKSON MARTÍNEZ CON LA HINCHADA DEL 'PODEROSO'! #LALIGAxWIN 🔴🔵



"No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín": Jakson Martínez, delantero de Medellín. ⚽🔥 pic.twitter.com/bmjsl65eYT