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Emotiva presentación de Jackson Martínez en Medellín vs. Millonarios: Chachachá está de vuelta

Jackson Martínez fue presentado en el Atanasio Girardot de Medellín.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de septiembre de 2026 a las 8:08 p. m.
Jackson Martínez vuelve al Medellín
Jackson Martínez vuelve al Medellín Foto: X

“No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín”, dijo Jackson Martínez, nuevo delantero del DIM, apenas saltó a la gramilla a ser presentado.

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