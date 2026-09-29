Emotiva presentación de Jackson Martínez en Medellín vs. Millonarios: Chachachá está de vuelta

“No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín”, dijo Jackson Martínez, nuevo delantero del DIM, apenas saltó a la gramilla a ser presentado.
¡EL REENCUENTRO DE JACKSON MARTÍNEZ CON LA HINCHADA DEL 'PODEROSO'! #LALIGAxWIN 🔴🔵— Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026
"No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín": Jakson Martínez, delantero de Medellín. ⚽🔥 pic.twitter.com/bmjsl65eYT
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