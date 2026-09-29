Pensión a los 50 años para transportadores: Proyecto de ley busca cambiar las condiciones para los conductores en Colombia

En la Comisión Séptima del Congreso se radicó un proyecto de ley que busca incluir a los conductores del servicio público de transporte terrestre dentro de las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, por lo que cambiarían varias de sus condiciones.

La hoja de ruta del MinTransporte: así acelerarán las obras y mejorarán condiciones para transportadores

Se trata del Proyecto de Ley No. 232 de 2026 denominado “Ley de Dignificación del Transportador”, impulsado por 4 congresistas del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador.

Congresistas radicando la Ley de Dignificación del Transportador. Foto: Congreso de la República - API

Aunque los 4 autores impulsan esta iniciativa, el proyecto fue radicado por el representante a la Cámara por Boyacá, Héctor Chaparro, quien asegura que transportar al país tiene un costo extra en la salud y en la vida de quienes prestan este servicio.

“Es una actividad que implica riesgos reales para quienes la ejercen durante años. Detrás de cada vehículo hay un trabajador que entrega buena parte de su vida en las carreteras y que merece que el Estado reconozca las consecuencias de esa labor”, dijo Chaparro.

Buses de transporte de pasajeros en Colombia. Foto: Getty Images

La iniciativa propone adicionar un nuevo numeral a la lista de las actividades catalogadas como actividades de alto riesgo. Incluyendo a los taxistas, camioneros y buseteros, por lo que para ellos cambiarían por completo sus condiciones laborales.

Los cambios clave que propone el proyecto

Al buscar reconocer formalmente la conducción como una labor de alto riesgo para la salud de los trabajadores, les cambiaría inmediatamente las siguientes condiciones para su jubilación:

Se reduce la edad de jubilación a los 55 años

Por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas requeridas, la edad puede disminuir 1 año más, con un tope mínimo de 50 años de edad.

Aumento de 10 puntos en el aporte al sistema pensional sobre la tarifa base de la Ley 100 de 1993.

Chaparro reveló que este proyecto fue construido de la mano con gremios y organizaciones que representan a los transportadores. “Esta iniciativa no nace desde un escritorio. La construimos escuchando a los transportadores y a sus organizaciones”, detalló.

Camión recorriendo las carreteras colombianas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este proyecto de ley fue radicado en los primeros días de septiembre, por lo que le espera una larga carrera en el legislativo colombiano.

La iniciativa tiene que esperar cuatro debates, conciliación si aplica, sanción presidencial, revisión de la Corte Constitucional y la reglamentación del Gobierno para que se convierta en una realidad en el país.

Los autores de esta iniciativa son:

Zandra Bernal, senadora del Centro Democrático

Juan Fernando Caicedo, senador CD

Esteban Quintero, senador CD

Melissa Orrego, representante a la Cámara CD

Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal

Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, representante a la Cámara del Partido Conservador.