“El sector es testigo de que la Paz Total fracasó”: Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, gremio de transportadoras

SEMANA: Las empresas transportadoras afiliadas a Colfecar inician un nuevo congreso y la temática suena a que siguen los mismos problemas del sector. ¿Por qué no mejora nada?

Nidia Hernández. En realidad no hay mucha mejora, pues en estos últimos 4 años hemos enfrentado grandes retos en materia de infraestructura, bloqueos, inseguridad, más una caída de la economía que nos termina afectando a nosotros como sector transversal a todo lo demás.

Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno queremos ayudar a construir las rutas requeridas para aumentar la competitividad del país. En ese sentido, en el congreso que se inicia el 30 de septiembre reuniremos a líderes del Gobierno nacional, a empresarios, transportadores, generadores de cargas, para que construyamos entre todos esa visión de futuro para los cuatro años venideros.

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No hay quien maneje vehículos de carga

SEMANA: En el entendido en el cual el mundo laboral está cambiando, ¿Cómo está en el sector transporte el relevo generacional?

N.H.: En el caso de los conductores estamos viendo con preocupación una escasez, precisamente, porque ha sido muy difícil el relevo generacional en esa labor. En ese sentido, tenemos una propuesta para el Gobierno y tiene que ver con el SENA. Esta entidad, en sus programas de formación no contempla la labor de conducción de vehículos de carga. Allí hay una gran oportunidad. Lo hemos visto en países como Argentina y Brasil donde las personas pueden hacer una carrera, igual que la de los pilotos del transporte aéreo: arrancan con aeronaves pequeñas y van subiendo hasta los más grandes aviones.

Otra gran barrera que tiene que ver con el déficit de conductores es que, cuando se logra que se capaciten en la labor, obtener la licencia es muy costoso. Nuestra propuesta con el SENA es abordar las dos dificultades: la certificación y la licencia (en cabeza del Ministerio de Transporte), ya que ambas entidades son del Estado.

Foto: Cortesía Alcaldía de Chipaque.

SEMANA: ¿Tienen estadísticas del déficit de conductores?

N.H.: Aún no se ha hecho el estudio formalmente, pero tenemos empresarios con flotas paradas porque no es fácil conseguir conductores de vehículos de carga. La respuesta está en que hay que darle una mayor dignidad y profesionalismo a esa labor, pues hoy en día se sigue aprendiendo de forma empírica. Si alguien quiere entrar a una escuela, la formación es costosa.

En esta actividad, la edad promedio de los conductores es de 45 años, lo que ya es bastante alto, y a veces superan los 55 años. Está claro que es un tema complejo.

SEMANA: ¿Cómo han recibido hasta ahora las propuestas del nuevo Gobierno con el sector transporte?

N.H.: A la nueva ministra (Elsa Noguera), por ejemplo, la vemos muy ejecutora. En poco tiempo ya viene haciendo gestiones para enfrentar los retos que tiene el sector. Ahora lo clave es ponerle prioridades a toda esa agenda para el transporte, ya que hemos padecido dolores de cabeza desde hace muchos años sin que lleguen soluciones estructurales.

En la vía a Buenaventura se presentan bloqueos que afectan al transporte de carga. Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA: ¿Cuál sería el mayor dolor de cabeza?

N.H.: Por ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un caos en Buenaventura, con la entrega de contenedores vacíos, lo que está generando sobrecostos a las empresas de transporte.

Este puerto tiene tres terminales portuarias y se ha convertido en una pesadilla para los conductores que están tardando 3, 5 y hasta 8 días para lograr entregar un contenedor vacío.

Esa situación tiene varias causas. Por un lado, la infraestructura de la ciudad. El puerto es poco profundo en comparación con otros en el vecindario (caso Ecuador). Acá estamos entre 12,5 metros a 6,5 dependiendo de la marea, mientras que otros puertos vecinos están sobre los 16,5-17 metros, lo que los vuelve más atractivos para que las navieras quieran llegar allí y recibir los contenedores.

Por otro lado, si hablamos de vías terrestres, hasta ahora no se ha podido terminar la doble calzada que llega hasta Buenaventura. En parte, porque la concesión que adelanta la obra ha tenido que enfrentar la oposición de dos comunidades con las cuales ya han hecho 39 reuniones, pero siguen bloqueando la construcción de esta vía.

SEMANA: ¿Cómo hacen entonces para entrar a Buenaventura?

N.H.: Es una locura. Esa ruta tiene un tráfico promedio diario de 4.700 vehículos de carga. Es un flujo muy numeroso que, con esas graves fallas de infraestructura, implica trancones, demoras...

A ello se le suma el efecto del terremoto, que averió el kilómetro 69, en la vía que va desde Buga-Buenaventura, lo que está llevando a cierres nocturnos mientras la concesión termina de contener el derrumbe. En esta ruta los vehículos de carga pierden un 50 % de su productividad.

Diésel, combustible principal del transporte de carga Foto: Foto creada con IA Gemini

El sonado incremento del diésel

SEMANA: ¿Con el gobierno ya han tratado el tema del incremento en el precio del diésel?, porque parece inevitable que en algún momento se acabe el subsidio a este combustible.

N.H.: El tema hasta ahora se ha tocado muy por encima con la ministra de Transporte, pues es más del resorte del Ministerio de Hacienda. Si bien es cierto que el nuevo gobierno necesita muchos recursos, ya que en los cuatro años anteriores dejaron la olla raspada, también tiene que tenerse en cuenta nuestra realidad como sector. En el cuatrieno pasado tuvimos incrementos de doble dígito en los principales componentes de la estructura de costos del sector de transporte. El combustible representa el 40 % de nuestros costos y ha subido en los últimos cuatro años un 24 %. Los salarios también han incrementado, solamente en el último año el alza fue de 23 %. Los peajes han aumentado en 38 %.

Vivimos un paro camionero de septiembre del 2024, tenemos una hiperregulación por parte del Ministerio, que en los cuatro años nos había llenado de normas, decretos. Todo eso sumado condujo a un incremento en los fletes de entre 25 y un 30 %. Adicionalmente, el Estado nos subió en 218 % el anticipo del impuesto de renta, lo que llevó a que el 50 % de los empresarios tuviera que endeudarse para pagarle a la Dian. En conjunto, el capital de trabajo está muy lastimado.

Algunos camiones ya han podido transitar por esta vía. Foto: Tomada de las redes sociales de Coviandina.

SEMANA: ¿Por qué si tienen tantas cargas este sector es uno de los que más crece en la economía?

N.H.: Cuando se ve que suben las toneladas de carga se tiene la percepción de que la actividad está en bonanza. Lo que hay en realidad es que más empresas de transporte están reportando, pero la cifra de crecimiento no es porque estén moviendo más toneladas.

“La Paz Total fracasó”

SEMANA: ¿Qué expectativa tienen con el tema de seguridad física, que es uno de los que el sector describe como más grave?

N.H.: Es el problema número uno para los empresarios del transporte. Nosotros, como sector, somos testigos de que la Paz Total fracasó, porque tenemos que recorrer el país de norte a sur y de oriente a occidente. Podemos dar fe del deterioro de la seguridad en muchos territorios. Hay departamentos como Cauca, Norte de Santander, Arauca en los que la guerra es cruda, están controlados por grupos armados. Peor aún cuando hay dos o tres de esos grupos disputándose el territorio.

Cada vez que un grupo armado siente el asedio de la la fuerza pública salen a la carretera a quemar vehículos. Se ensañan contra nosotros y contra el comercio.

Aparte de que suben los costos operativos, en el entorno del orden público tampoco nos dejan trabajar. Necesitamos con urgencia la recuperación de la seguridad. Por el momento, los primeros resultados del nuevo gobierno, con 20.000 capturados en el primer mes, nos animan.