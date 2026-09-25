“Este es el renacer de Ecopetrol”, dijo Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de la petrolera, al posesionarse en su cargo

En uno de los momentos más críticos para Ecopetrol, este viernes, 25 de septiembre, Joaquín Gutiérrez asumió como nuevo presidente de Ecopetrol, ante el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

En su discurso, Gutiérrez señaló que empieza una nueva era, basada en la articulación en la búsqueda de un objetivo: llevar el mayor beneficio para cada colombiano y conseguir que Ecopetrol renazca para “ser el motor de desarrollo de la patria, su mayor orgullo y la empresa que volverá a vivir en el corazón de los colombianos. Este es el renacer de Ecopetrol”, para garantizar la soberanía energética en el país. “El tigre y la iguana están unidos. Son dos fuerzas de una misma tierra”.

Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol, señaló que “fortaleceremos el gobierno corporativo, los controles, la seguridad de las operaciones, el talento humano y las capacidades tecnológicas".

Dijo que llega para gerenciar problemas complejos y devolver a la presidencia de Ecopetrol el liderazgo que perdió. Agregó que la empresa cuenta con personal profesional y probado en el campo. De hecho, les rindió un homenaje a los trabajadores porque, como dijo, “vieron la empresa flaquear, pero no la dejaron caer”.

Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol, llega con una misión que fue revelada por Carlos Suárez, directivo de la junta

Explicó que la empresa requiere una presidencia que pueda convertir esos conocimientos en una solución coordinada, “y esa será mi obsesión: articular a Ecopetrol, sus filiales, entidades, autoridades, comunidades, reguladores para sentarlos en una misma mesa y definir sus papeles e identificar cuellos de botella para ejercer controles y seguimiento y hacer que las cosas sucedan”, señaló.

Advirtió que esta será una Ecopetrol despolitizada. “Fortaleceremos el gobierno corporativo, los controles, la seguridad de las operaciones, el talento humano y las capacidades tecnológicas para que la compañía recupere agilidad, confianza y liderazgo y esté preparada para competir de frente con las grandes empresas de hidrocarburos del mundo”.

En su intervención en Santa Marta, Gutiérrez hizo varios anuncios. Desde el punto de vista operativo afirmó que garantizarán la consulta previa “sin aceptar que esta pueda ser utilizada como mecanismo de dilación de proyectos relacionados con la seguridad energética del país. Rechazaremos sustancialmente a terceros que no hacen parte de comunidades étnicas, que se lucran de ciertas prácticas que dilatan los proyectos”.

Ante el panorama de reservas que en petróleo apenas supera los siete años y en gas se acerca a los cinco años, dijo: “Encenderemos una llama que Colombia no vea apagarse en generaciones. Nuestro legado será dejar a Ecopetrol con reservas para décadas. Garantizaremos que esta antorcha arderá para siempre”, para que “ningún apagón oscurezca la patria. Colombia no se frenará”.

Joaquín Gutiérrez anticipó que bajo se mandato Ecopetrol dejará reservas para décadas al país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Anunció que, bajo su presidencia, la petrolera implementará fracking responsable, será más productiva y rentable. “Avanzaremos en proyectos convencionales y no convencionales. Continuaremos explorando yacimientos offshore. Llevaremos eficiencia y eficacia a cada iniciativa que hoy está en marcha para que la compañía sea más productiva y rentable”.

Promoverá las alianzas con Estados Unidos para hacer negocios y asegurar el recurso del presente, “pero mirando al futuro”, con una transición hacia energías más limpias.

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Pero también advirtió lo que viene, tras las denuncias y casos de corrupción que se han venido conociendo en el gobierno anterior.

“Tendremos que limpiar y ordenar la casa para hacerla digna y fuerte”, afirmó, y anticipó: “Miraremos hacia adelante, pero también seremos responsables y denunciaremos ante las autoridades todo el desgreño y a sus protagonistas porque no podemos seguir siendo un país donde los delitos se esconden debajo del tapete”.

Bajo la presidencia de Joaquín Gutiérrez, Ecopetrol implementará fracking responsable, será más productiva y rentable. Foto: Adobe Stock

Y añadió: “Ecopetrol es una joya, pero lleva mucho tiempo perdiendo su brillo y nosotros estamos aquí para renovar su valor para emprender una profunda reingeniería a sus procesos con tecnología e inteligencia artificial, porque queremos y vamos a lograr una compañía más ligera, más ágil donde cada peso invertido rinda su verdadero valor. Con nosotros el costo de cada barril hablará el lenguaje del mercado y no el lenguaje de la desmesura. De nuestra mano Ecopetrol alcanzará el valor más alto de toda su historia”.

Finalmente, Gutiérrez anunció desde la Quinta de San Pedro Alejandrino en su toma de posesión que “Ecopetrol tendrá nueva sede alterna” en Barranquilla.