Así celebró Andrés Román el gol de Atlético Nacional a Millonarios: no se cambia por nadie

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. El partido fue válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll y se disputó en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Con goles de Julián Angulo y Andrés Reyes, se decretó la igualdad en la capital de Antioquia.

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Fue un partido con todos los condimentos. Hubo expulsiones, goles emocionantes y hasta lesiones desafortunadas. Los hinchas en el Atanasio Girardot presenciaron un espectáculo en las gradas, pero a las polémicas les faltó más emociones en las fases ofensivas.

El primer gol del partido fue a los 39 minutos, obra de Julián Angulo, para abrir el marcador. El jugador puso adelante a Millonarios (1-0) y parecía que Alberto Gamero volvía a dar la sorpresa en Medellín. Y al final sí la dio, pues rescató un empate para mantener la paternidad con Atlético Nacional en la ciudad de Medellín.

Partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa / El País

No obstante, en el descuento de la primera mitad (45+3) Andrés Felipe Reyes puso el 1-1 definitivo tras un tiro de esquina, con el que ambos equipos rescataron un punto en uno de los partidos más importantes del país. En ese momento, cuando el club verdolaga pudo respirar un poco por la igualdad en el marcador, Andrés Felipe Román reaccionó.

Andrés Román celebró el gol a Millonarios

Cabe recordar que Román es uno de los mejores laterales del fútbol colombiano que con Atlético Nacional es titular e incluso le ha alcanzado el nivel para estar en convocatorias de la Selección Colombia. Su papel ha sido muy bien valorado en el gigante antioqueño y desde las épocas de Efraín Juárez pudo encontrar su mejor rendimiento para incluso ser goleador.

Andrés Felipe Román, lateral de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Una cámara de Win Sports, ubicada en la zona oriental del estadio Atanasio Girardot, captó la secuencia del gol de Andrés Reyes tras el centro preciso del volante argentino Elías Cabera. Andrés Román también estaba instalado en el área buscando alguna posibilidad de remate, pero terminó fue celebrando.

La cámara tuvo el sonido ambiente desde la tribuna en ese momento y acompañado de esa bulla, Román hizo gestos con sus brazos y celebró con euforia el gol de Reyes. Cabe recordar que Andrés Felipe llegó a Atlético Nacional luego de su paso por Millonarios y un fichaje fallido por Boca Juniors.

Los tres primeros puestos de la tabla

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos jugados. Como Atlético Nacional y Millonarios empataron, el gigante vallecaucano sigue con cuatro unidades de ventaja.

Millonarios asoma segundo con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional cierra el top 3 con 19 puntos.