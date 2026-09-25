Colombia vs. México: IA pronostica marcador y ganador del amistoso en fecha Fifa

Este sábado, 26 de septiembre de 2026, la Selección Colombia jugará un amistoso contra México. Será a partir de las 8:00 p. m. (horario colombiano) en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

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Hay mucha expectativa en Colombia por este primer compromiso, válido por fecha Fifa. Más allá de ser un amistoso, se trata de ver en acción a una renovada Selección cafetera.

Sin James Rodríguez, David Ospina ni Juan Fernando Quintero, pero con Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Camilo Durán, arranca una nueva era en Colombia.

La inteligencia artificial (IA) pronosticó cuál va a ser el marcador final del partido. Para hacerlo, se basó en rendimientos recientes, convocados de cada seleccionado y, además, el recambio que vive la Selección Colombia.

IA: “Colombia le va a ganar 2-1 a México”

“El pronóstico a favor del combinado colombiano con un 2-1 se fundamenta en la diferencia de competitividad colectiva y la profundidad de plantilla”, argumentó Gemini.

“Aunque Colombia atraviesa una transición tras cerrar ciclos históricos de sus referentes de creación, la nueva camada llega integrada por futbolistas afianzados a alto nivel en ligas europeas, lo que garantiza una intensidad física, ritmo de juego e idea táctica consolidados que superan la urgencia individual de un solo referente”, añadió.

Y sentenció: “Por el contrario, la escuadra mexicana arrastra serias dudas defensivas y falta de contundencia en sus compromisos internacionales recientes, evidenciando fragilidades cuando le compiten con transiciones rápidas y presión alta. De este modo, la renovación de la plantilla cafetera aporta el empuje y dinámica necesarios para imponerse ante un rival que aún busca solidez defensiva”.

Con base en el pronóstico de la IA, Colombia mantendría la ventaja que ha tenido con México en amistosos. Ahora la expectativa está en cómo formará este nuevo combinado cafetero.

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Se rumorea, entre la prensa cercana a la actualidad de Colombia, que los titulares contra México serían: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (C), Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Luis Javier Suárez.