Chapecoense visita 10 años después el lugar exacto donde se estrelló el avión: impactantes imágenes

Medellín y Antioquia reciben a la delegación de Chapecoense en un momento de nostalgia y durísimos recuerdos tras la tragedia que sucedió 10 años después, que dejó 71 personas fallecidas, tras el accidente aéreo en el que el equipo brasileño perdió a la mayoría de sus jugadores.

El club se instala en Colombia para jugar un amistoso en homenaje a las víctimas del fatal accidente.

Picante respuesta de Alberto Gamero a Lucas González: salió al paso tras quejas sobre Millonarios

Luis Díaz fue muy sincero y contó su mayor tormento en Alemania: “terriblemente difícil”

Será un sentido compromiso entre las dos instituciones, que crearon un vínculo de “amistad eterna”, donde se buscará rendirles tributo a las víctimas del siniestro aéreo que vivieron los brasileños en la previa de la final de la Copa Sudamericana de 2016.

En la tarde del viernes, la delegación de Chapecoense visitó el lugar de los hechos y el sitio exacto donde se estrelló el avión de LaMia en el mes de noviembre de 2016. La nueva generación del club brasileño recordó a sus héroes en la vereda Pantalio, en el municipio de La Unión, Antioquia.

La delegación de Chapecoense está encabezada por Helio Neto, el último sobreviviente de la tragedia. En el lugar del siniestro, hubo momentos de oración y reflexión debido a los hechos que acabaron con la vida de muchos jugadores y cuerpo técnico.

#AEstaHora la nueva generación de jugadores del equipo Chapecoense visita la vereda Pantalio, en el municipio de La Unión, Antioquia, donde se estrelló el avión que cobró la vida de 71 personas en noviembre de 2016. La delegación está encabezada por Helio Neto, el último… pic.twitter.com/ml6NuTbDIO — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 25, 2026

El grupo viajero optó por visitar ese lugar antes del partido amistoso, como parte del tributo que Chapecoense prefirió hacer en su visita a Colombia, al que consideran es un país hermano.

Día fatídico para la historia del fútbol

La gloria para Chapecoense estaba cerca y solo un partido los separaba de la posibilidad de alzar la Copa Sudamericana en el 2016. El destino sorprendió con una jugada inesperada: el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas aquel 28 de noviembre de 2016.

Avión estrellado de Chapecoense. Foto: LatinContent via Getty Images

El vuelo 2933 de LaMia (Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación), partió desde el aeropuerto Internacional Viru Viru, en Bolivia, hacia el aeropuerto internacional José María Córdova, en Antioquia.

La aeronave descendió súbitamente y se estrelló en zona montañosa conocida como Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia. 71 personas fallecieron aquella noche y solo sobrevivieron los jugadores Jackson Follman, Alan Ruschel y Helio Zampier Neto, la auxiliar de vuelo Ximena Suárez y el técnico Erwin Tumiri.

Todo listo para el amistoso

Eduardo Doma, defensor del equipo brasileño, a través de las redes de Atlético Nacional, invitó a los aficionados a hacer presencia en el estadio para este sentido partido, que se jugará el sábado 26 de septiembre desde las 4:00 p.m., hora colombiana, en el Atanasio Girardot.

“Hola a todos, habla el defensor Doma, de Chapecoense. Los invito al partido amistoso del próximo 26 de septiembre contra Atlético Nacional, en Colombia. Cuento con la presencia de todos ustedes en este momento histórico”, manifestó.