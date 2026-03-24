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Chapecoense vuelve a rendir homenaje a Colombia con nueva camiseta: “Para siempre”

Se trata de la camiseta del portero de Chapecoense, con colores inspirados en Colombia y un mensaje que retumba en la hermandad que el equipo generó con el país.

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Redacción Deportes
24 de marzo de 2026, 10:56 p. m.
Nueva camiseta de Chapecoense en homenaje a Colombia
Nueva camiseta de Chapecoense en homenaje a Colombia Foto: Izq: prensa Chapecoense / Der: AFP

Este martes, 24 de marzo de 2026, Chapecoense publicó la camiseta de su portero y es un homenaje a Colombia. El club brasileño reafirma la estrecha relación que tiene con el país cafetero, sumando otro diseño a la colección.

“Una capa que conlleva significado, memoria y reconocimiento. La nueva camiseta de portero del Chapecoense representa, en colores, una relación marcada por el respeto, la solidaridad y la historia. Para siempre”, escribió Chapecoense en su post oficial, acompañado de la bandera de Colombia.

Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Chapecoense: homenaje para Atlético Nacional

Chapecoense y los 10 años del fatídico accidente aéreo que paralizó al planeta

El próximo 28 de noviembre de 2026 se cumplirán 10 años del accidente aéreo de Chapecoense, donde su delegación y unos periodistas deportivos viajaban en un avión de Lamia hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana de aquel año ante Atlético Nacional.

La aeronave se quedó sin combustible y cayó en el cerro El Gordo, del municipio de la Unión, Antioquia, llenando de una profunda tristeza al mundo del fútbol debido a las numerosas muertes y heridos. Sin embargo, Colombia se volcó en apoyo a Chapecoense, en especial Atlético Nacional.

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Chapecoense hace oficial histórico homenaje a Atlético Nacional para 2026: hermandad queda ratificada

La dirigencia del equipo verde, su cuerpo técnico, jugadores, hinchas, el pueblo antioqueño y todo el país mostró su solidaridad por la tragedia. Estuvieron abiertos para apoyarlos en cualquier necesidad que los aquejara en el momento.

En agradecimiento, Chapecoense no olvidó los gestos de ayuda por parte de Atlético Nacional y Colombia en general, por lo que empezó una relación de hermandad que a día de hoy se mantiene con fuerza entre las partes.

Para diciembre de 2025, Chapecoense anunció la que sería su camiseta en este 2026. ¿La particularidad? Es un homenaje directamente a Atlético Nacional y la indumentaria de competencia local que el verde usó en 2016, el año del accidente.

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud”, explicó Chapecoense.