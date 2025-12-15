Chapecoense hace oficial histórico homenaje a Atlético Nacional para 2026: hermandad queda ratificada

A vísperas de 2026, este lunes, 15 de diciembre de 2025, el equipo Chapecoense de Brasil anunció un histórico homenaje para Atlético Nacional. Lo hicieron oficial por medio de las redes sociales y el verde de Antioquia respondió.

Cabe recordar que Atlético Nacional y Chapecoense son clubes hermanos, y el gesto de este lunes, desde Brasil, lo ratifica aún más. El cuadro verdolaga de Medellín se portó a la altura con el equipo brasileño tras la fatídica noche del 28 de noviembre de 2016.

Ese día, la delegación de Chapecoense se desplazaba en avión a la ciudad de Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante Nacional. Sin embargo, la aeronave de LaMia se quedó sin combustible, y el impacto se dio en el Cerro El Gordo de la Unión, Antioquia.

La camiseta 2026 de Chapecoense será en homenaje a la camiseta de Atlético Nacional de 2016

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud”, escribe Chapecoense en su cuenta oficial de X.

Y añaden: “Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Para siempre hermanos, para siempre Lembrados”.

Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa OF.1 da temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será um símbolo de história e gratidão.



Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz… pic.twitter.com/vHnvEihNvr — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 15, 2025

El 28 de noviembre de 2026 se cumplirán 10 años del trágico accidente de Chapecoense, pero también se conmemorará el décimo aniversario de la obtención de la Copa Sudamericana para el cuadro Chape.

Imagen del homenaje hecho por Atlético Nacional tras el fatal accidente del avión de Chapecoense. | Foto: LatinContent via Getty Images

Cabe recordar que Atlético Nacional no solo le hizo un homenaje a los muertos en el avión de Chapecoense, sino que no dudó ni un segundo en que se le entregara el título de campeón de Sudamérica a una institución que estuvo en boca del mundo entero.

Atlético Nacional le respondió el homenaje a Chapecoense

Y minutos después de que Chapecoense hiciera oficial el homenaje en la camiseta, Atlético Nacional usó sus redes sociales para responder con un sincero: “Gracias, hermanos”, acompañado de un corazón verde en el post.