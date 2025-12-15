Suscribirse

Deportes

Chapecoense hace oficial histórico homenaje a Atlético Nacional para 2026: hermandad queda ratificada

Los dos finalistas de la Copa Sudamericana 2016 vuelven a interactuar, ahora con un homenaje por parte de Chapecoense.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de diciembre de 2025, 12:20 a. m.
Chapecoense anuncia camiseta homenaje a Atlético Nacional en este 2026.
Chapecoense anuncia camiseta homenaje a Atlético Nacional en este 2026. | Foto: Getty Images y X - @ChapecoenseReal

A vísperas de 2026, este lunes, 15 de diciembre de 2025, el equipo Chapecoense de Brasil anunció un histórico homenaje para Atlético Nacional. Lo hicieron oficial por medio de las redes sociales y el verde de Antioquia respondió.

Cabe recordar que Atlético Nacional y Chapecoense son clubes hermanos, y el gesto de este lunes, desde Brasil, lo ratifica aún más. El cuadro verdolaga de Medellín se portó a la altura con el equipo brasileño tras la fatídica noche del 28 de noviembre de 2016.

Ese día, la delegación de Chapecoense se desplazaba en avión a la ciudad de Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante Nacional. Sin embargo, la aeronave de LaMia se quedó sin combustible, y el impacto se dio en el Cerro El Gordo de la Unión, Antioquia.

La camiseta 2026 de Chapecoense será en homenaje a la camiseta de Atlético Nacional de 2016

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud”, escribe Chapecoense en su cuenta oficial de X.

Y añaden: “Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Para siempre hermanos, para siempre Lembrados”.

El 28 de noviembre de 2026 se cumplirán 10 años del trágico accidente de Chapecoense, pero también se conmemorará el décimo aniversario de la obtención de la Copa Sudamericana para el cuadro Chape.

Imagen del homenaje hecho por Atlético Nacional tras el fatal accidente del avión de Chapecoense.
Imagen del homenaje hecho por Atlético Nacional tras el fatal accidente del avión de Chapecoense. | Foto: LatinContent via Getty Images

Cabe recordar que Atlético Nacional no solo le hizo un homenaje a los muertos en el avión de Chapecoense, sino que no dudó ni un segundo en que se le entregara el título de campeón de Sudamérica a una institución que estuvo en boca del mundo entero.

Atlético Nacional le respondió el homenaje a Chapecoense

Y minutos después de que Chapecoense hiciera oficial el homenaje en la camiseta, Atlético Nacional usó sus redes sociales para responder con un sincero: “Gracias, hermanos”, acompañado de un corazón verde en el post.

El video de Chapecoense, y la respuesta de Nacional, ya cuentan con miles de reproducciones en redes sociales. Los hinchas y la prensa no dudaron ni un instante en reaccionar al respecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Viajar en Estados Unidos durante las fiestas podría salir muy caro: estas infracciones pueden generar multas de hasta 17.000 dólares

2. La dura advertencia de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro: “No lo vamos a tolerar”

3. Néstor Lorenzo respondió si llamará a José Enamorado a Selección Colombia: ilusión en Junior

4. Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

5. María Fernanda Cabal se pronunció tras derrota en el Centro Democrático: “Es necesario que se haga pública la auditoría”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

chapecoenseAtlético Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.