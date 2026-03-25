Mbappé se pronunció antes de enfrentar a Colombia sobre la noticia que parece chiste: ¿le examinaron la rodilla equivocada?

El astro francés Kylian Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018 con la Selección de Francia, desmintió las versiones según las cuales el Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que lo apartó de las canchas durante cerca de dos meses, desde finales de diciembre.

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El capitán de la Selección Francia habría sido revisado en la rodilla derecha por los médicos de su club, según la prensa española y francesa. Esto habría retrasado la evaluación de su lesión en la pierna izquierda.

“La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta”, dijo el delantero en rueda de prensa, en la víspera del partido amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, Estados Unidos. Luego, viajará a Maryland para verse las caras con la Selección Colombia.

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo Foto: Getty Images y AFP

“Puede que yo sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión; es parte del juego”, explicó Mbappé desde Estados Unidos.

Francia respira tranquila con Mbappé

Considerado uno de los mejores jugadores del mundo, de 27 años, ha dado muy buenos síntomas y ha evolucionado a la perfección para superar la molestia física que causaba preocupación en la Selección Francia a pocos meses del comienzo del Mundial 2026 ―del 11 de junio al 19 de julio―.

Con Mbappé en cabeza, Francia prepara sus amistosos por la fecha FIFA. Foto: X Equipe de France

Las dudas aumentaban y la Federación Francesa de Fútbol pensaba que, si su máxima estrella no alcanzaba a estar para los amistosos, iban a utilizar una especie de embajador de su propia marca por Estados Unidos en marzo. Ahora está confirmado que jugará ante Brasil y sumará minutos con la Selección Colombia.

Cabe recordar que Mbappé retomó la competición el 17 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, entrando en la segunda parte en el Etihad Stadium (2-1), lo que despejó dudas sobre su esguince de rodilla.

De esta manera, Mbappé está totalmente preparado para esta recta final de la temporada, aunque no ha vuelto a ser titular en un partido desde el 21 de febrero. Los amistosos de Francia le servirán para volver por todo lo alto desde el pitazo inicial.

La Selección Colombia enfrentará a Francia el 29 de marzo desde las 3:00 p. m., hora colombiana, en el Northwest Stadium, Landover, Maryland, Estados Unidos.