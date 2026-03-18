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El Bayern de Luis Díaz ahora va por Vinicius, Mbappé y el Real Madrid: ¿cuándo es el partidazo por la Champions League?

Bayern Múnich cumplió con el trámite ante el Atalanta y se verá con Real Madrid en cuartos de final.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius.
Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius. Foto: Fotos: Getty Images

Bayern Múnich no tuvo inconveniente alguno para superar al Atalanta de Italia en los octavos de final de la Champions League, con Luis Díaz y Harry Kane como protagonistas. El club italiano marcó sobre el minuto 85 el descuento para consumar una paliza de 10-2 en el marcador global.

Clasificados a cuartos de final en la Champions League: así quedaron los cruces

Una brutal aplanadora le pasó por encima al Atalanta y la máquina bávara se mete en los cuartos de final de forma contundente y coloca su favoritismo al título; se ve más lista que nunca para pelear por el ingreso a las semifinales de la Champions League.

En el juego de vuelta, Luis Díaz se ganó las miradas tras irse con gol y asistencia. Lucho asistió para el tercer tanto, cortesía de Lennart Karl, y luego concretó un veloz contragolpe para definir con muchísima tranquilidad y dejar la lista de cuatro dianas en la noche alemana (4-1).

Bayern Múnich contra el Atalanta.
Bayern Múnich contra el Atalanta. Foto: FC Bayern via Getty Images

Tras el trámite, Real Madrid le espera con ansias, en lo que promete ser un duelo de quilates que paralizará al fútbol mundial. Un verdadero partidazo por donde se le mire y sobrará el abolengo para lo que se espera en Europa. Cabe recordar que el ‘Merengue’ batió al Manchester City y tampoco tuvo inconvenientes con Pep Guardiola y Erling Haaland.

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Real Madrid vs. Bayern Múnich en cuartos de Champions

Esto quiere decir que será un mes de abril lleno de fuego y muchas expectativas por la serie que tendrá a Lucho como protagonista ante la ‘Casa Blanca’ de Mbappé y Vinicius. Las apuestas están sobre la mesa.

  • Real Madrid vs. Bayern Munich - 7 de abril de 2026 - 3.00 p. m., hora colombiana - Santiago Bernabéu.
  • Bayern Múnich vs. Real Madrid - 14 de abril de 2026 - 3:00 p. m., hora colombiana - Allianz Arena.

Los resultados de los octavos de final

  • Sporting Lisboa 5 - 3 Bodø/Glimt
  • PSG 8 - 2 Chelsea
  • Real Madrid 5 - 1 Manchester City
  • Arsenal 3 - 1 Bayer Leverkusen
  • Barcelona 8 - 3 Newcastle
  • Tottenham 5 - 7 Atlético de Madrid
  • Liverpool 4 - 1 Galatasaray
  • Bayern Múnich 10 - 2 Atalanta

Todos los cruces de cuartos de final

  • PSG vs. Liverpool
  • Real Madrid vs Bayern Múnich
  • Barcelona vs. Atlético de Madrid
  • Sporting Lisboa vs. Arsenal

Posibles formaciones Bayern Múnich vs. Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; León Goretzka, Aleksandar Pavlović; Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.