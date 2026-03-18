No tiene techo: Luis Díaz se reporta en la Champions League con otro gol y asistencia; baile total al Atalanta

Luis Díaz se reporta con gol y asistencia en la Champions League, en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta.
March 18, 2026
Noticia en desarrollo...
Luis Díaz hace acto de presencia no solo con asistencia, sino con un nuevo gol.
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Luis Díaz se reporta con gol y asistencia en la Champions League, en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta.
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