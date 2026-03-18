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No tiene techo: Luis Díaz se reporta en la Champions League con otro gol y asistencia; baile total al Atalanta

Luis Díaz hace acto de presencia no solo con asistencia, sino con un nuevo gol.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de marzo de 2026, 4:37 p. m.
Momento del remate para el gol ante el Atalanta
Momento del remate para el gol ante el Atalanta Foto: Pantallazo ESPN

Luis Díaz se reporta con gol y asistencia en la Champions League, en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta.

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