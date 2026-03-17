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Real Madrid acribilla al Manchester City en la Champions League y aumenta la crisis en Pep Guardiola y Haaland

Real Madrid impone su supremacía en Inglaterra y consume la crisis del Manchester City.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de marzo de 2026, 3:41 p. m.
Vinicius celebra con Thiago Pitarch el gol ante Manchester City.
Vinicius celebra con Thiago Pitarch el gol ante Manchester City. Foto: Getty Images

Todo comenzó con el show del uruguayo Federico Valverde en la ida de los octavos de final de la Champions League. Esos tres goles encaminaron la clasificación del Real Madrid a los cuartos, dejando una gran herida en el Manchester City, que a medida que avanza el tiempo en el Etihad Stadium se va dando cuenta que la realidad es que no le alcanzará para seguir en el torneo de la UEFA.

Las cosas no salieron bien y ahora en la vuelta de los octavos de final el que alargó el marcador fue Vinicius, quien de penalti colocó el 1-0 en el juego y un contundente 4-0 en la serie, dejando sin reacción al Manchester City de Pep Guardiola. Con Erling Haaland en el frente de ataque, no es suficiente para al menos igualar las acciones.

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