Poderoso club buscaría fichar a James Rodríguez: habría jugosa oferta para convencerlo

La prensa mexicana asegura que James Rodríguez podría ser nuevo jugador del Club América, aunque tendría que hacer un sacrificio económico para que sea posible. Se trata de un rumor que cada día toma más fuerza.

James Rodríguez se movería entre la Liga MX: Club América estaría interesado en ficharlo. Foto: Getty Images; prensa Club América; prensa Chivas; prensa Monterrey.

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Apenas acabó el Mundial 2026 para Colombia, eliminada en octavos contra Suiza, el futuro de James empezó a ser un misterio. Minnesota United, su último equipo, emitió un comunicado en el que se despidió del volante.

Posteo del Minnesota United sobre la salida de James Rodríguez. Foto: Minnesota United

“James Rodríguez podría ganar hasta 3,5 millones de dólares en América de México”

James es jugador libre, por lo que los mismos de TV Azteca deportes afirman que el tema salarial sería el eje central para que Club América logre el fichaje del capitán de la Selección Colombia.

“Es de público conocimiento que el mediocampista colombiano llegó a tener un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada en su reciente paso por Estados Unidos, sin embargo, ahora mismo está dispuesto a rebajar considerablemente esta cifra”, reveló el medio referenciado.

Y aunque se bajaría el salario, es cierto que también habría una jugosa oferta en el medio. Hablan de 3,5 millones de dólares por año, además de un supuesto contrato hasta diciembre de 2026.

“Distintos reportes señalan que el colombiano podría ganar hasta 3,5 millones de dólares por año en el conjunto azulcrema. Además, ya se conocería la posible duración de su contrato. Desde la cúpula directiva del América están analizando ofrecerle un contrato por todo el Apertura 2026, es decir, hasta finales de diciembre”, añaden en TV Azteca deportes.

Incluso, se atreven a afirmar que si el rendimiento de James es el esperado, el vínculo entre las partes podría extenderse hasta mediados de 2027. Sin embargo, tomarían precaución debido al historial de lesiones recientes del jugador.

Se trata de un rumor, pero no deja de hacer ruido en Colombia. Aún hay dudas sobre si Rodríguez seguirá siendo llamado al combinado Tricolor, aunque la información de la prensa afirma que sí.

Desde antes del Mundial 2026 se rumoreó que James podría retirarse después de la cita orbital. El futbolista de 35 años no se ha pronunciado tras la eliminación con Suiza en octavos, aunque previo al arranque del torneo dejó claro que un posible adiós del terreno de juego sería solo su decisión, no por rumores de la prensa.

Se vienen días clave en cuanto al futuro de James, quien ya ha jugado antes en la Liga MX. Durante gran parte del 2025 se desempeñó en Club León.