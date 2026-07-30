Así quedaron los octavos de la Copa Sudamericana 2026: cruces y clasificados

La Copa Sudamericana ya tiene definidos a los equipos clasificados a los octavos de final. Tras los repechajes, en los que se enfrentaron los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana, quedaron definidos los 16 clubes que buscarán un lugar en la final, que se disputará en Barranquilla.

Luis Díaz visitó el ‘nuevo templo’ de Colombia que lo llena de orgullo: “Siempre será tu casa”

Álvaro Montero, el nuevo héroe de Boca Juniors: así fue su atajada en los penaltis para pasar a octavos de Sudamericana

Seis equipos brasileños, tres argentinos, dos paraguayos, un uruguayo, un ecuatoriano, un peruano, un boliviano y un colombiano continúan en competencia, tras una fase de repechajes que dejó resultados destacados, entre ellos la eliminación de Gremio a manos de Bolívar de La Paz.

Bolívar de Bolivia, Cienciano de Perú, Santa Fe de Colombia, Macará de Ecuador, Montevideo Torque de Uruguay, Deportivo Recoleta de Paraguay y Tigre de Argentina no parten como favoritos y buscarán dar la sorpresa frente a los clubes brasileños y River Plate y Boca Juniors, que encabezan las apuestas por el título.

Lista de clasificados a octavos de Copa Sudamericana

Tigre (Argentina) Montevideo Torque (Uruguay) Cienciano (Perú) Macará (Ecuador) Deportivo Recoleta (Paraguay) Vasco da Gama (Brasil) Bragantino (Brasil) River Plate (Argentina) Santos (Brasil) Atlético Mineiro (Brasil) São Paulo (Brasil) Olimpia (Paraguay) Bolívar (Bolivia) Botafogo (Brasil) Santa Fe (Colombia) Boca Juniors

Resultados en el repechaje de la Copa Sudamericana

Tigre 1-2 Nacional (URU) — (Global: 4-2; clasifica Tigre

Santos 4-2 Universidad Central (VEN) — (Global: 8-3; clasifica Santos)

Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín — (Global: 3-2; clasifica Vasco da Gama)

Bragantino 1-0 Sporting Cristal — (Global: 1-0; clasifica RB Bragantino)

Cienciano 4-0 Lanús — (Global: 4-2; clasifica Cienciano)

Gremio 0-1 Bolívar — (Global: 2-4; clasifica Bolívar)

Caracas FC 0-3 Santa Fe — (Global: 0-5; clasifica Santa Fe)

O’Higgins 1-0 Boca Juniors (3-4 en penales) — (Global: 1-1; clasifica Boca Juniors por penales)

Lista de eliminados en el repechaje de Copa Sudamericana

Independiente Medellín (Colombia)

Gremio (Brasil)

Caracas (Venezuela)

Lanús (Argentina)

Nacional (Uruguay)

Universidad Central (Venezuela)

Sporting Cristal (Perú)

O’Higgins (Chile)

Cruces confirmados en octavos de final

Sao Paulo vs. Bolívar de La Paz

Tigre vs. Montevideo Torque

Bragantino vs. Atlético Mineiro

Santos vs. Macará

Vasco Da Gama vs. Olimpia

River Plate vs. Santa Fe

Cienciano vs. Botafogo

Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta

Los horarios de los partidos de ida de los octavos están por confirmar en la Conmebol, aunque es confirmado que se jugarán durante la semana del 11 (martes) al 14 de agosto (jueves).