Deportes

Así quedaron los octavos de la Copa Sudamericana 2026: cruces y clasificados

Se conocen los equipos clasificados y los cruces para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de julio de 2026 a las 9:51 p. m.
Trofeo de la Copa Sudamericana.
Trofeo de la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

La Copa Sudamericana ya tiene definidos a los equipos clasificados a los octavos de final. Tras los repechajes, en los que se enfrentaron los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana, quedaron definidos los 16 clubes que buscarán un lugar en la final, que se disputará en Barranquilla.

Luis Diaz of Colombia gestures during the round of 16 match between Switzerland and Colombia at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. (Photo by Zou Zheng/Xinhua via Getty Images)
Luis Díaz visitó el ‘nuevo templo’ de Colombia que lo llena de orgullo: “Siempre será tu casa”
BUENOS AIRES, ARGENTINA - JULY 26: Alvaro Montero of Boca Juniors controls the ball during a Torneo Clausura Mercado Libre 2026 match between Deportivo Riestra and Boca Juniors at Estadio Guillermo Laza on July 26, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Álvaro Montero, el nuevo héroe de Boca Juniors: así fue su atajada en los penaltis para pasar a octavos de Sudamericana

Seis equipos brasileños, tres argentinos, dos paraguayos, un uruguayo, un ecuatoriano, un peruano, un boliviano y un colombiano continúan en competencia, tras una fase de repechajes que dejó resultados destacados, entre ellos la eliminación de Gremio a manos de Bolívar de La Paz.

Bolívar de Bolivia, Cienciano de Perú, Santa Fe de Colombia, Macará de Ecuador, Montevideo Torque de Uruguay, Deportivo Recoleta de Paraguay y Tigre de Argentina no parten como favoritos y buscarán dar la sorpresa frente a los clubes brasileños y River Plate y Boca Juniors, que encabezan las apuestas por el título.

Lista de clasificados a octavos de Copa Sudamericana

  1. Tigre (Argentina)
  2. Montevideo Torque (Uruguay)
  3. Cienciano (Perú)
  4. Macará (Ecuador)
  5. Deportivo Recoleta (Paraguay)
  6. Vasco da Gama (Brasil)
  7. Bragantino (Brasil)
  8. River Plate (Argentina)
  9. Santos (Brasil)
  10. Atlético Mineiro (Brasil)
  11. São Paulo (Brasil)
  12. Olimpia (Paraguay)
  13. Bolívar (Bolivia)
  14. Botafogo (Brasil)
  15. Santa Fe (Colombia)
  16. Boca Juniors

Resultados en el repechaje de la Copa Sudamericana

  • Tigre 1-2 Nacional (URU) — (Global: 4-2; clasifica Tigre
  • Santos 4-2 Universidad Central (VEN) — (Global: 8-3; clasifica Santos)
  • Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín — (Global: 3-2; clasifica Vasco da Gama)
  • Bragantino 1-0 Sporting Cristal — (Global: 1-0; clasifica RB Bragantino)
  • Cienciano 4-0 Lanús — (Global: 4-2; clasifica Cienciano)
  • Gremio 0-1 Bolívar — (Global: 2-4; clasifica Bolívar)
  • Caracas FC 0-3 Santa Fe — (Global: 0-5; clasifica Santa Fe)
  • O’Higgins 1-0 Boca Juniors (3-4 en penales) — (Global: 1-1; clasifica Boca Juniors por penales)

Lista de eliminados en el repechaje de Copa Sudamericana

  • Independiente Medellín (Colombia)
  • Gremio (Brasil)
  • Caracas (Venezuela)
  • Lanús (Argentina)
  • Nacional (Uruguay)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • O’Higgins (Chile)

Cruces confirmados en octavos de final

  • Sao Paulo vs. Bolívar de La Paz
  • Tigre vs. Montevideo Torque
  • Bragantino vs. Atlético Mineiro
  • Santos vs. Macará
  • Vasco Da Gama vs. Olimpia
  • River Plate vs. Santa Fe
  • Cienciano vs. Botafogo
  • Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta

Los horarios de los partidos de ida de los octavos están por confirmar en la Conmebol, aunque es confirmado que se jugarán durante la semana del 11 (martes) al 14 de agosto (jueves).