Independiente Santa Fe ya debutó en Liga BetPlay y Copa Sudamericana durante el 2026-II. Su estreno en el rentado local fue negativo (cayó 2-1 vs. Águilas) y en el torneo internacional venció cómodamente a Caracas FC (2-0).

Justamente este jueves tiene el partido de vuelta ante los venezolanos, válido por los play-offs de octavos de final. En la previa de dicho compromiso ha surgido una información que no estaba en los planes de nadie.

"Hay varios jugadores de Santa Fe que están PIDIENDO SALIR"@Dianirin y la noticia en el León a horas de enfrentar a Caracas por Sudamericana.



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De acuerdo a la periodista Diana Rincón, de ESPN: “Muchos jugadores que están pidiendo salir. Ya están jugando y hacen parte de la nómina… son importantes”.

Esto genera una alerta crucial entre la hinchada y los seguidores de los rojos, dado que, en pleno inicio de los dos torneos que están jugando, podrían ver cómo su equipo se desbarata y pierde nombres considerables.

Al parecer, los futbolistas estarían ejerciendo presión, pero de momento no se han movido sus pretendientes para contratarlos: “Se habla de ofertas, pero no han llegado”.

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Haciendo precisión sobre la posición que ocupan esos posibles futbolistas salientes, Rincón ha asegurado que son “de la mitad de la cancha y juegan. Son colombianos”.

A la hora de revisar la nómina actual del león en dicho sector, se podría estar hablando de Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres o Alexis Zapata.

Salen a relucir los nombres

Un día después de que saliera la versión dada, otro periodista ha dado a conocer los nombres de los futbolistas que, supuestamente, estarían involucrados en ese lío interno del club capitalino.

“Santa Fe los necesita, de eso no hay duda, pero si Yílmar o Ewill no quieren estar y hay propuestas, hay que evaluarlas”, reveló el periodista Sebastián Heredia.

“El tema es que no hay nada concreto. Por otro lado, ya teniéndolos en la nómina y a disposición, es necesario que el DT los utilice si se quiere competir de verdad”, añade de la situación que se vive en el rojo.

A pesar de estas tensiones que existirían en Santa Fe, en el grupo de viajeros que enfrentará esta noche a Caracas FC en Venezuela estuvo Yílmar Velásquez. Ewil Murillo no apareció en el listado entregado por las comunicaciones del cuadro rojo.

Un solo fichaje para 2026-II

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, esta vez no se metió la mano al bolsillo para incorporar más jugadores de cara al segundo semestre del año en curso.

Casi el 100 % de su nómina es la misma que estuvo en el Torneo Apertura y fase de grupos de Copa Libertadores. Haber mantenido la base con experimentados de más de 35 años como Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega es el resultado a mostrar.

El defensa Kevin Balanta, proveniente del Club Santos Laguna, fue el único en llegar, hasta ahora. Este zaguero fue anunciado el pasado 14 de julio y ya sumó minutos en el campeonato colombiano durante la caída cardenal contra Águilas Doradas.

No se han escuchado más nombres como rumor para Santa Fe, lo que hace pensar que tampoco llegarán más a reforzar dicho plantel.