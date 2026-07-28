Definido el canal que transmite Caracas vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: no lo pasan en ESPN

Independiente Santa Fe ya pasó la página de su derrota contra Águilas Doradas y pone todos los focos de atención en el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida contra Caracas FC terminó 2-0 gracias a los goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez.

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El duelo definitivo se disputará en el Estadio Metropolitano de Cabudare y será este jueves, 30 de julio, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

La transmisión oficial, a diferencia de lo que pasó en el partido de ida, será en Directv Sports. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguirlo por la app de DGO, aunque es necesario tener una suscripción previa.

El técnico Pablo Repetto guardó algunos de sus mejores elementos porque el principal objetivo es clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana. Para este jueves se espera el regreso de Daniel Torres, Víctor Moreno y Hugo Rodallega como principales novedades en el once titular.

Santa Fe dejó preocupados a sus hinchas tras la derrota contra Águilas Doradas en la fecha 1 de la Liga BetPlay; sin embargo, tiene un buen terreno abonado para seguir avanzando en el torneo internacional.

Cabe recordar que el ganador de esta serie se enfrentará a River Plate de Argentina, un rival atractivo para la venta de boletería y visibilidad a lo largo del continente.

Franco Fagúndez marcó gol en el partido de ida de Santa Fe vs. Caracas. Foto: Cristian Bayona

“No es fácil cuando tenés dos frentes... Intentamos dar frescura y descanso a jugadores que han hecho un esfuerzo importante”, declaró Repetto en rueda de prensa. Santa Fe parecía haber sacado un empate contra Águilas Doradas, pero un error sobre el final los condenó a la derrota.

Repetto se sacudió y aseguró que ya piensan en Caracas. “Sabemos que es un tropiezo que tuvimos, pero estamos fuertes para lo que se viene y estamos unidos que es lo más importante”, dijo.

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“Falta mucho, hay que analizar y pensar en el jueves. Tenemos un calendario muy apretado, lo tengo que decir porque es la realidad, pero adentro no se habla de eso, no es excusa y vamos a buscar los resultados”, agregó.

A Independiente Santa Fe le basta el empate contra Caracas para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana y asegurar así el ingreso de 500.000 dólares a la bolsa de premios.

Fecha, hora y canal para ver Caracas FC vs. Santa Fe