Cucurella hace algo atípico tras ganar el Mundial con España y es viral: el técnico De La Fuente ahora en su piel

El lateral español Marc Cucurella, quien además se convirtió en jugador del Real Madrid, se tatuó la cara del seleccionador español, Luis De La Fuente, después de prometer que lo haría si España ganaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mostró ante el mundo los avances tras la intervención.

Famoso presidente le cantó la tabla a Gianni Infantino tras el Mundial 2026: “Patético”

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“Promesa cumplida”, afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram, en la que publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo y al final quedó impregnado el rostro del entrenador campeón del mundo en Nueva York.

La imagen representa la cara de De La Fuente sujetando la Copa del Mundo. El defensa español, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había prometido durante la concentración de La Roja en el Mundial que, si España ganaba el torneo, se lo tatuaría.

Los comentarios de sus compañeros de equipo no se hicieron esperar y reaccionaron con gratos comentarios y figuras ante la iniciativa. “Histórico”, escribió en respuesta su compañero en la selección, Dani Omo, junto a un emoji riéndose.

Cucurella se une al Real Madrid en un mercado que incluye el regreso de Endrick. Foto: Real Madrid

Otros jugadores de La Roja como Borja Iglesias, Mikel Merino, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del Mundial o una vez conquistado el título a la promesa de tatuarse el rostro del seleccionador.

Marc Cucurella y su nuevo tatuaje Foto: Oficial Cucurella

El tenista español Carlos Alcaraz también se hizo sentir con sus palabras: “Impresionante”, escribió, añadiendo la imagen de un aplauso.

Cucurella se unirá al Real Madrid desde el Chelsea

En medio del Mundial 2026, Fabrizio Romano había confirmado la incorporación de Cucurella. Ahora, siendo campeón mundial, Marc comenzará un nuevo ciclo con la ‘Casa Blanca’ luego de estar en el Chelsea por cuatro temporadas.

El español Marc Cucurella, izquierda, y el francés Dayot Upamecano compiten por el balón durante un partido de semifinal entre España y Francia en el torneo de fútbol Euro 2024 en Munich, Alemania, el martes 9 de julio de 2024. (Foto AP/Antonio Calanni) Foto: AP

Esta noticia cayó como un balde de agua fría para los hinchas del Barcelona. Aunque Marc Cucurella llevaba varios años en Chelsea, es canterano del conjunto azulgrana y estaba en planes regresar algún día al Camp Nou. Eso se complica con esta nueva firma en Madrid.

Marc Cucurella y Luis De La Fuente. Foto: ANP via Getty Images

Marc Cucurella, ya con un tatuaje que le recuerda su más grande logro en el deporte, vuelve a su país para jugar con el principal rival del FC Barcelona. Este cambio fue inesperado para la prensa deportiva y la negociación se realizó rápidamente. Ahora falta definir lo que pasará con los tres laterales izquierdos que tiene el Real Madrid: Ferland Mendy, Álvaro Carreras y Fran García, a disposición de José Mourinho.