¿Se repetirá el hito?: Sorpresivo campeón de Colombia cuando España ganó el Mundial en 2010

Con la llegada del fin de semana dio inicio el campeonato de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Un total de 20 equipos compiten por el trofeo de la Liga BetPlay, en un semestre que coincide con el cierre de la copa mundial disputada recientemente y conquistada por la selección de España.

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Esta coincidencia temporal recuerda lo sucedido en la temporada de 2010, cuando el equipo español obtuvo su primera Copa del Mundo en el certamen de Sudáfrica. El panorama actual registra similitudes en el torneo de selecciones, como la presencia de España en el grupo H o la eliminación de Portugal en las fases de eliminación directa.

España levantando la Copa Mundial de la Fifa 2026, tras vencer a Argentina (1-0) en la final. Foto: Getty Images.

Frente a la repetición de estos factores en la competencia internacional, surge el análisis sobre si los patrones de aquel año se reflejarán en el torneo colombiano. La revisión de las estadísticas históricas permite comparar los cambios de formato e integrantes entre las dos ediciones del campeonato local.

El antecedente de 2010 y las variaciones de formato

En el segundo semestre de 2010, el Once Caldas de Manizales se coronó campeón tras superar en la serie final al Deportes Tolima. A pesar de la expectativa por la repetición del logro del conjunto caldense, la estructura de la competencia presenta modificaciones, según los reglamentos establecidos para este año.

La primera fase de ambos torneos mantiene la participación de 20 escuadras en una ronda de todos contra todos. Sin embargo, la definición del certamen actual de 2026 contempla llaves de eliminación directa en cuartos de final y semifinales, a diferencia del sistema de cuadrangulares utilizado en la temporada 2010 para clasificar a los finalistas.

Cambios en los clubes participantes de la primera división

Las condiciones del campeonato también muestran variaciones en la nómina de participantes. Equipos como La Equidad y Cortuluá cambiaron sus nombres, transformándose con los años en las marcas deportivas de Internacional de Bogotá e Inter de Palmira.

Hasta siempre, Club Deportivo La Equidad. pic.twitter.com/l30uWXNgYj — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) November 16, 2025

De igual forma, la distribución de los clubes en las categorías del fútbol colombiano registra cambios respecto a 2010. Escuadras como Real Cartagena, Deportes Quindío, Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Envigado compitieron en la máxima división en aquel año, mientras que en la temporada actual disputan el torneo de ascenso.

La evolución de las rondas finales determinará si Once Caldas logra replicar la consecución del campeonato. El desempeño de las diferentes plantillas definirá al ganador de la copa durante los meses de competencia del segundo semestre de 2026.