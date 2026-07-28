Lucas González confirma los dos fichajes que están cerca de Atlético Nacional: dio buenas referencias

A puertas de disputar su partido de vuelta contra Tigres FC por la Copa BetPlay 2026, el técnico Lucas González confirmó dos nombres que están en carpeta de Atlético Nacional y quiere contar con ellos para este semestre.

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El estratega bogotano no tuvo problemas para hablar directamente sobre el defensor Andrés Felipe Reyes y el mediocampista argentino Elías Cabrera.

“Andrés (Reyes) es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia”, indicó en entrevista con Win Sports.

Reyes se encuentra en el San Diego FC de la MLS. “Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central sobre todo que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Él es una opción”.

Andrés Reyes, defensor colombiano que se encuentra en la MLS. Foto: Getty Images

Sobre Elías Cabrera, jugador de Tigre, dio buenas referencias. “Elías es un muy buen futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros allá en Central Córdoba en el tiempo que estuvimos allá”, dijo.

“Es un chico al que le entregaron la ‘10’ de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas en un club tan grande. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional y esperemos a ver si puede ser una opción”, apuntó.

Elías Cabrera, mediocampista de Tigre, que suena para Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Reyes, Cabrera y un extremo

Además de esos dos nombres que están siendo gestionados, Lucas González confirmó el tercer fichaje que tiene en mente y que pondría punto final al mercado de Atlético Nacional.

“Yo lo dije cuando llegué, allá en mi presentación, la plantilla es la mejor del país. Si podíamos afinar un par de cosas ibamos a intentar hacerlo, principalmente buscando un portero, un jugador atrás, uno en el medio y uno arriba”, explicó.

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Franco Armani fue anunciado como nuevo arquero, Andrés Reyes sería el defensa y Elías Cabrera el mediocampista del que habla Lucas. Quedaría faltando un refuerzo para el ataque, que preferiblemente sería un extremo.

“Los mejores refuerzos van a ser que logremos sacar el mejor rendimiento de los chicos que no han rendido lo esperado el semestre pasado”, sentenció el DT.

La idea de juego de Atlético Nacional

Todas estas peticiones están centradas en una idea clara. “Lo que nosotros queremos es dominar el juego. Si dominamos desde el inicio, estaremos más cerca del resultado que nosotros queremos“, apuntó Lucas González.

“La presión alta te va a ayudar a dominar el juego, porque si tu tienes el balón más tiempo, tienes el control y no estás a la expectativa de qué es lo que está haciendo el equipo contrario”, añadió.

Más allá de intensidad, lo que quiere Lucas González es “reducir el número de pases que el oponente haga para recuperar la pelota. Para eso hay que hacer esfuerzos”.