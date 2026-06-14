Real Madrid está pisando fuerte en el mercado de fichajes para la próxima temporada. La llegada de José Mourinho aceleró las negociaciones y se acaba de confirmar el cuarto ‘galático’ que se sumará al proyecto.

Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea, llegó a un acuerdo para unirse al cuadro merengue y firmar un contrato a largo plazo hasta 2032.

Barcelona se cansó y anunció demanda contra Florentino Pérez: comunicado oficial explicó el caso

Estos son los cuatro refuerzos ya confirmados para el Real Madrid:

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Bernardo Silva (Manchester City)

Marc Cucurella (Chelsea)

Fabrizio Romano confirmó la incorporación de Cucurella, que está concentrado con la selección de España y será presentado hasta después del Mundial 2026.

“Acuerdo verbal en marcha entre todas las partes y el jugador también. Es el lateral izquierdo deseado por Mourinho“, indicó en sus redes sociales.

Los detalles del acuerdo entre Real Madrid y Cucurella

Esta noticia ha caído como un balde de agua fría para los hinchas del Barcelona. Aunque Marc Cucurella lleva varios años en el Chelsea, es canterano del conjunto azulgrana y estaba en planes para regresar algún día al Camp Nou.

De acuerdo a Fabrizio Romano, el negocio se firmará a cambio de 60 millones de euros con variables y bonificaciones incluidas.

Cristiano Ronaldo le mandó un saludo a Colombia: video del momento exacto en entrenamiento

“El lateral izquierdo español firmará un contrato a largo plazo válido por 6 años y ya ha acordado el traspaso. Otro acuerdo rápido al estilo del nuevo Real Madrid después de Bernardo, Dumfries, Konaté“, informó.

Marc Cucurella regresa a su país para jugar con el máximo rival de Barcelona, un cambio de rumbo que no se veía venir en la prensa deportiva. Ahora falta definir lo que pasará con los tres laterales izquierdos que tiene el Real Madrid: Ferland Mendy, Álvaro Carreras y Fran García.

Lo cierto es que Florentino Pérez ha hecho todo lo posible para olvidar las dos temporadas consecutivas sin títulos. Su reeleción como presidente fue solo el pistoletazo inicial para que empezara a invertir el dinero de los socios.

A una plantilla ya plagada de jugadorazos, le sumó otros cuatro futbolistas de primer nivel que estarán al servicio de Mourinho.

El estratega portugués ya no tiene excusas para dar espectáculo en el Estadio Santiago Bernabéu y volver a pelear por la Champions League.

Ahora el problema es para Barcelona y Atlético de Madrid, que deben encontrar la manera de contraarrestar la ilusión de su máximo rival. Con Mbappé y Vinícius a la cabeza, el cuadro merengue se postula como favorito a reconquistar la liga española.