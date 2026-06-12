Barcelona se cansó y anunció demanda contra Florentino Pérez: comunicado oficial explicó el caso

FC Barcelona sigue en la búsqueda de limpiar su nombre y anunció una demanda en firme contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por unas declaraciones relacionadas con el ‘caso Negreira’.

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El club azulgrana informó que, “en la presente fecha, se ha presentado contra el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la solicitud de conciliación obligatoria previa a la presentación de una denuncia penal por un delito de difamación tipificado en el artículo 205 del Código Penal, a raíz de las declaraciones realizadas por él en la rueda de prensa celebrada el 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente”.

“El objeto de esta reclamación es que el Sr. Pérez se retracte de ciertas declaraciones que realizó a sabiendas de su falsedad y que resultan difamatorias y ofensivas para la imagen y reputación del Club. En caso de que esta reclamación no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la denuncia penal correspondiente”, indica el comunicado.

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre el Barcelona?

La decisión llega después de que el Barcelona avanzara semanas atrás que estaba estudiando acciones legales contra Florentino Pérez tras una comparecencia en la que el presidente madridista calificó el ‘caso Negreira’ como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, habló de un supuesto “caso de corrupción” y anunciara la elaboración de un dossier para remitirlo a la UEFA con el objetivo de que actuase en el ámbito deportivo.

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En aquella intervención, Pérez sostuvo que el ente rector debía “meter mano” porque, a su juicio, el fútbol europeo no podía estar “bajo sospecha”, y aseguró también que el Real Madrid llegaría “hasta el final” en este asunto.

El dirigente blanco llegó igualmente a afirmar que algunos títulos ligueros podrían haberse visto condicionados por ese contexto y denunció que determinados árbitros se habrían enriquecido con dinero procedente del conjunto azulgrana.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF Foto: NurPhoto via Getty Images

La dirigencia del FC Barcelona interpreta ahora que parte de esas afirmaciones excedieron el ámbito de la opinión o la crítica institucional y cruzaron el umbral hacia declaraciones presuntamente lesivas para su honor corporativo, motivo por el que ha activado este procedimiento previo antes de decidir si formaliza finalmente la querella en los tribunales.

Actualmente, el Barça está presidido de manera interina por Rafael Yuste. Sin embargo, Joan Laporta tomará posesión en el mes de julio para un nuevo periodo al que fue electo en las urnas.

*Con información de Europa Press.