Deportes

Juanfer Quintero confiesa los motivos de su salida de River: atendió entrevista en el Atanasio

El volante antioqueño se encuentra como agente libre tras rescindir el contrato que tenía firmado en Argentina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de julio de 2026 a las 12:00 p. m.
Juan Fernando Quintero respondió preguntas tras el partido de despedida de Macnelly Torres.
Juan Fernando Quintero respondió preguntas tras el partido de despedida de Macnelly Torres. Foto: ESPN

Dos días después de haber rescindido su contrato con River Plate, el colombiano Juan Fernando Quintero estuvo jugando junto a otras leyendas del fútbol en la despedida de Macnelly Torres.

Davo Xeneize, famoso streamer argentino, habló sobre el desempeño de Álvaro Montero en el partido ante Riestra.
Davo Xeneize pide castigo para Álvaro Montero: así reaccionó tras el papelón de Boca Juniors
BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 05: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up prior to a Torneo Apertura match between River Plate and Belgrano at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on April 05, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Confirmado el equipo brasileño que quiere a Juan Fernando Quintero: de River a otro gigante

Después del partido en el que integró el equipo de la Selección Colombia 2014 y Amigos, Juanfer dio declaraciones para ESPN. En la entrevista habló de la eliminación del Mundial 2026, pero también tocó el tema de su salida de River.

“Yo estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones y así fue”, dijo el volante antioqueño.

Juanfer asegura que “el amor y el vínculo va a ser eterno”, pero era el momento de salir. “Voy a estar a disposición y pendiente de River”, agregó.

Cuando le preguntaron si su deseo era continuar en el conjunto millonario frenó en seco la entrevista y pidió respeto para el homenaje a Macnelly: “Disfrutemos de esto”.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 05: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up prior to a Torneo Apertura match between River Plate and Belgrano at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on April 05, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Juan Fernando Quintero quedó como agente libre tras rescindir su contrato con River Plate. Foto: Getty Images

Su futuro y la Selección Colombia

En esa misma charla habló sobre la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, un golpe duro del que todavía no se recupera.

“Nos faltó convertir dos penales y es así. Nos vamos con la imagen que dejamos, no perdimos ningún partido. Obviamente no soy un tipo conformista, tenemos que aprender de estas situaciones. Pero bueno, es el fútbol y tuvo que ser así”, declaró.

James Rodríguez en medio de la disputa del Mundial 2026
Por obligación, James Rodríguez seguiría en Selección Colombia: exigencia a la FCF la pone en apuros

Después de rescindir contrato con River Plate, el futuro de Juan Fernando Quintero apunta a ser nuevo jugador de Atlético Mineiro. De momento hay avances en la negociación, aunque todavía faltan detalles para el anuncio oficial.

Juanfer prefirió regatear la pregunta sobre su futuro entre bromas. “Ahora voy para mi cosa a desestresar con mi familia y miraremos qué pasa estos días”, finalizó.

Así fue el comunicado de River Plate

De momento, la única versión oficial sobre la ruptura de River Plate y Juan Fernando Quintero era el comunicado oficial que se emitió el pasado viernes en horas de la noche.

Ese mismo día, River había anunciado la incorporación de Ángel Correa por 15 millones de dólares procedente de Tigres UANL de México.

El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, explicó la dirigencia.

Quintero habría tenido algunas diferencias con el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, quien está en la cuerda floja luego de caer en condición de local contra Barracas Central (0-1) en la primera fecha del torneo clausura de Argentina.