Dos días después de haber rescindido su contrato con River Plate, el colombiano Juan Fernando Quintero estuvo jugando junto a otras leyendas del fútbol en la despedida de Macnelly Torres.

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Después del partido en el que integró el equipo de la Selección Colombia 2014 y Amigos, Juanfer dio declaraciones para ESPN. En la entrevista habló de la eliminación del Mundial 2026, pero también tocó el tema de su salida de River.

“Yo estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones y así fue”, dijo el volante antioqueño.

Juanfer asegura que “el amor y el vínculo va a ser eterno”, pero era el momento de salir. “Voy a estar a disposición y pendiente de River”, agregó.

Cuando le preguntaron si su deseo era continuar en el conjunto millonario frenó en seco la entrevista y pidió respeto para el homenaje a Macnelly: “Disfrutemos de esto”.

Juan Fernando Quintero quedó como agente libre tras rescindir su contrato con River Plate. Foto: Getty Images

Su futuro y la Selección Colombia

En esa misma charla habló sobre la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, un golpe duro del que todavía no se recupera.

“Nos faltó convertir dos penales y es así. Nos vamos con la imagen que dejamos, no perdimos ningún partido. Obviamente no soy un tipo conformista, tenemos que aprender de estas situaciones. Pero bueno, es el fútbol y tuvo que ser así”, declaró.

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Después de rescindir contrato con River Plate, el futuro de Juan Fernando Quintero apunta a ser nuevo jugador de Atlético Mineiro. De momento hay avances en la negociación, aunque todavía faltan detalles para el anuncio oficial.

Juanfer prefirió regatear la pregunta sobre su futuro entre bromas. “Ahora voy para mi cosa a desestresar con mi familia y miraremos qué pasa estos días”, finalizó.

Así fue el comunicado de River Plate

De momento, la única versión oficial sobre la ruptura de River Plate y Juan Fernando Quintero era el comunicado oficial que se emitió el pasado viernes en horas de la noche.

Ese mismo día, River había anunciado la incorporación de Ángel Correa por 15 millones de dólares procedente de Tigres UANL de México.

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, explicó la dirigencia.

Quintero habría tenido algunas diferencias con el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, quien está en la cuerda floja luego de caer en condición de local contra Barracas Central (0-1) en la primera fecha del torneo clausura de Argentina.