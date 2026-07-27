Primer semestre de 2026 cerró con fuerte repunte en matrículas de vehículos de carga

Tras finalizar el primer semestre del año 2026, el mercado de vehículos nuevos de carga tuvo un gran cierre, aumentando en el número de sus unidades en comparación con el año pasado.

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Según los datos más recientes compartidos por la ANDI y Fenalco, se registraron un total de 9.641 carros matriculados, lo que deriva en un crecimiento del 89,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que lo ha consolidado como uno de los mejores desempeños que ha tenido esta clase de automotores en los últimos años.

De acuerdo con las entidades encargadas de compartir los resultados, el segmento de camiones con peso bruto vehicular entre 0 y 10.5 toneladas fue el que tuvo mayor dinamismo durante los primeros seis meses del 2026, matriculando 5.456 unidades de esa categoría, con un incremento de 118,8% frente al primer semestre del año pasado.

Las cifras del primer semestre evidencian el comportamiento del mercado de vehículos de carga y la participación de las principales fabricantes. Foto: Gobernación del Valle

Este grupo fue el encargado de concentrar alrededor del 57% de los registros totales de vehículos de carga entre enero y julio de 2026.

Dentro del acumulado semestral, también se reportó que hubo un aumento de cifras en las volquetas y en los camiones con PBV entre 0,5 y 17 toneladas.

En el caso de las volquetas, estas comenzaron a sumar 725 matrículas, mientras que para los camiones con PBV los registros indicaron un incremento de 520 unidades.

Refiriéndose ahora al tipo de combustible que utilizan estos vehículos, se demostró que el 97,7% de los vehículos de carga registrados durante este año funcionan con diésel, mientras que el 1,7% corresponde a unidades dedicadas a gas natural y el 0,5% a vehículos eléctricos.

¿Cuáles fueron las marcas más destacadas durante el primer semestre del 2026?

El registro compartido por la ANDI y Fenalco indica que la marca Fotón fue la que encabezó el mercado al vender los mayores transportes de carga durante los primeros 6 meses del año 2026.

Según lo emitido por las entidades, Foton vendió un total de 2.281 unidades nuevas en el país, lo que equivale al 23,7% de lo registrado con corte de junio.

Foton encabezó el mercado colombiano de vehículos de carga durante el primer semestre de 2026, seguida por Chevrolet y JAC. Foto: Getty Images

Luego le siguen otras empresas como Chevrolet, JAC, DongFeng y Kenworth, que tuvieron porcentaje del 17,2%, 9,8%, 8,5% y 7,8%, respectivamente.

En conjunto, estas cinco marcas representaron el 67% de las matrículas de vehículos de carga entre los meses de enero y junio.

La tabla del top 20 de marcas que registraron los mayores vehículos durante el primer semestre fueron los siguientes: