Andemos pide al Ministerio de Transporte 15 días para aplicar la nueva reglamentación de vehículos de carga liviana

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) emitió un comunicado este martes 30 de junio de 2026 para dirigirse directamente al Ministerio de Transporte.

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En el texto, el gremio del sector automotor le solicita a la entidad realizar un ajuste en la implementación de los nuevos procedimientos para la matrícula de vehículos nuevos de carga con peso bruto vehicular (PBV) que se encuentra entre las 3,5 y 10,5 toneladas.

La razón de Andemos para pedir este ajuste va acorde a que consideran que, si entra en vigor la medida, hay probabilidades de retrasos en las matrículas y entregas, mayores costos financieros, al igual que una mayor carga administrativa, tanto para ciudadanos, importadores, concesionarios y organismos de tránsito.

El gremio reitera que el pasado 4 de junio, el gremio ya había realizado un derecho de petición en donde le informaban al Ministerio de Transporte que el aporte del artículo 253 de la Ley 2294 de 2023 no puede ser aplicado para los vehículos eléctricos de carga, ya que esa norma solamente se refiere a unidades que cuentan con tecnología convencional diésel o gasolina.

Andemos solicita al Ministerio de Transporte ajustes en la implementación de la norma para carga liviana. Foto: Getty Images

“El Ministerio incumplió los plazos previstos para reglamentar esta disposición y terminó implementándola mediante una circular expedida pocas horas antes de su entrada en vigor. Esta situación traslada a los ciudadanos y al sector costos y responsabilidades derivados de una transición que debió ser planificada y socializada con suficiente anticipación”, comentó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de ANDEMOS.

La solicitud de Andemos al Ministerio de Transporte

“Ante los hechos ocurridos, el gremio de transporte le solicita al Ministerio que les aclare una serie de dudas, al igual que efectúe unas acciones para que los procedimientos para la matrícula de vehículos sean los más adecuados.

Entre las solicitudes, Andemos pide que se establezca un periodo de transición de 15 días para poder efectuar pruebas piloto y divulgar de manera adecuada el procedimiento del Ministerio de Transporte.

El tener este espacio les permite a los ciudadanos, empresas y organismos de tránsito implementar los nuevos requisitos sin que llegue a afectar la matrícula y entrega de los vehículos.

También piden que se aclare de manera oficial que el aporte al Fondo para el Ascenso Tecnológico (FOPAT) no aplica a los vehículos eléctricos de carga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253 de la Ley 2294 de 2023.

La modernización del transporte de carga debe facilitar la incorporación de tecnologías más limpias y no crear barreras adicionales para su adopción. Confiamos en que el Ministerio revisará estos aspectos para garantizar una implementación ordenada, previsible y plenamente ajustada al marco legal”, concluyó Andrés Chaves.