Empresas de transporte rechazan el decreto que cambiaría la operación de taxis en Colombia

El pasado 19 de junio, el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de decreto que busca cambiar la operación de los taxis en Colombia. El objetivo es eliminar las barreras administrativas para los taxistas y fortalecer la calidad del servicio.

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Una de las propuestas es eliminar el requisito de la Planilla Única de Viaje Ocasional para la operación de servicios intermunicipales. Este documento autoriza a los taxis a realizar viajes fuera de su área o jurisdicción permitida.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) rechazó el proyecto de decreto y alertó sobre posibles riesgos para la sostenibilidad del transporte público en el país.

“Permitir que vehículos destinados principalmente al servicio urbano realicen recorridos intermunicipales sin los controles actualmente exigidos por la normatividad genera riesgos que deben ser evaluados con rigor”, indicó José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

Las empresas transportadoras señalan que permitir la operación de servicios intermunicipales para taxis puede impulsar la competencia desleal y reducir la demanda de los buses tradicionales.

Según el gremio, la medida también afectará la movilidad al crear mayor congestión vehicular en las carreteras nacionales del país. Además, generaría mayores jornadas de trabajo para los taxistas y un alto desgaste para los carros que fueron diseñados para trayectos urbanos.

José Yesid Rodríguez indicó que “la protección de la vida debe estar por encima de cualquier consideración” y que los taxis no tienen la obligación de cumplir con los mismos requisitos técnicos y de seguridad que manejan las empresas intermunicipales.

El proyecto de decreto

Además de la eliminación de la Planilla de Viaje Ocasional, el proyecto contempla otras medidas. Una de ellas es que la reposición de taxis se haga exclusivamente por vehículos eléctricos.

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También se ampliará la operación hacia y desde los aeropuertos de las capitales departamentales. Los propietarios ya no deberán estar a paz y salvo para realizar trámites de tránsito y se prohibirían los cobros por la desvinculación de los carros, la expedición de tarjetas de operación y otros servicios que no hayan sido prestados.

Las empresas de transporte tendrán que entregar extractos mensuales con la información de cobros y pagos de cada vehículo. También se ampliará de uno a cinco años el plazo para reponer taxis hurtados, perdidos o destruidos.