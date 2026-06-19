MinTransporte anuncia cambios en la operación de taxis en Colombia: ya no necesitarán la planilla de viaje ocasional para servicios intermunicipales

El Gobierno nacional presentó una actualización integral a las regulaciones de los taxis en Colombia. El proyecto de decreto busca facilitar la circulación de taxis y eliminar barreras administrativas que limitan la prestación del servicio.

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El anuncio fue realizado este 19 de junio en una rueda de prensa liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. En esta, indicó que la modernización del transporte público espera fortalecer la calidad del servicio para millones de usuarios en el país. Además, se orienta a simplificar los trámites cotidianos de los taxistas.

Uno de los cambios más importantes del proyecto se refiere a la reposición de vehículos taxi. MinTransporte señaló que deberá realizarse exclusivamente con carros eléctricos para contribuir al objetivo nacional de movilidad sostenible y reducción de emisiones.

Además, los taxis podrán prestar servicios intermunicipales sin necesidad de contar con la planilla única de viaje ocasional,excepto cuando la autoridad competente demuestre afectaciones a la oferta y demanda.

“Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia”, explicó la ministra Rojas.

Más medidas

La norma también ampliará la operación hacia y desde aeropuertos de capitales departamentales y áreas metropolitanas. Esto busca mejorar la conectividad regional y el servicio brindado a usuarios.

Además, se eliminaría la exigencia del paz y salvo como requisito para adelantar trámites de tránsito y transporte. También se prohibirían los cobros por la desvinculación de vehículos, la expedición de tarjetas de operación, la planilla única de viaje ocasional y otros servicios que no hayan sido efectivamente prestados.

Las empresas tendrán que entregar extractos mensuales donde detallen la información de cobros y pagos de cada vehículo. Además, el decreto contempla la ampliación de uno a cinco años del plazo para reponer vehículos hurtados, perdidos o destruidos. Esto aumentaría la protección patrimonial y otorgaría garantías a los propietarios cuando se vean afectados por situaciones que perjudiquen sus ingresos económicos.

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“La actualización también incorpora mecanismos para fortalecer la libre competencia dentro del sector, garantizando que ninguna empresa pueda imponer condiciones que limiten la libertad de los propietarios para vincular o desvincular sus vehículos, así como reglas más transparentes para los procesos de cambio de empresa”, agregó MinTransporte.

Las nuevas matrículas contarán con puntajes por cada año de permanencia prestando el servicio. Esto reconoce la experiencia de los conductores que no son propietarios, pero que han desarrollado su actividad de manera continua dentro del sector.