Estas son las medidas que anunció MinTransporte para las elecciones de segunda vuelta

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, publicó este miércoles, 17 de junio, las medidas que regirán en ese sector para las elecciones de segunda vuelta del próximo domingo.

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La cartera indicó que las directrices buscan que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y cuenten con el servicio de transporte sin interrupciones. Esto incluye los sistemas de movilidad fluvial, como quedó establecido en el Decreto 0612 de 2026, que señala las normas vigentes para las elecciones.

La funcionaria especificó que gobernadores y alcaldes deberán garantizar la movilidad de vehículos de servicio público, embarcaciones y motocicletas con o sin acompañantes. Por su parte, las empresas encargadas tendrán la tarea de demostrar que todos los servicios autorizados estarán en funcionamiento.

“El transporte público de pasajeros y mixto que tenga rutas, frecuencias y horarios autorizados en áreas urbanas, veredales e intermunicipales debe prestar ese servicio con el 100 % de su capacidad transportadora disponible”, agregó Rojas.

Además, señaló que los taxis que movilicen pasajeros podrán realizar viajes en rutas urbanas, veredales e intermunicipales el día de las elecciones sin necesidad de contar con una planilla de viaje ocasional.

“Con estas medidas, buscamos que las personas puedan movilizarse, acceder a este derecho y que las empresas presten el servicio de manera integral en todo el territorio nacional”, finalizó la ministra.

Más medidas de transporte

El decreto establece que las empresas de transporte que modifiquen las frecuencias o rutas autorizadas, o que no operen con el 100 % de su capacidad disponible durante la jornada electoral, se expondrán a sanciones y multas por parte de las autoridades competentes.

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Las entidades de transporte podrán habilitar horarios, rutas adicionales o cambios en los recorridos para garantizar que los usuarios cuenten con suficientes opciones de movilidad y puedan participar en la jornada electoral.

El Gobierno también autorizó el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país desde el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 a. m. La restricción incluye los cruces internacionales con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá.