Armando Benedetti aclara horarios de ley seca: “Hay un parágrafo que le permite al alcalde Galán hacer lo que él quiera”

En entrevista con El Debate de SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo precisiones sobre lo que serán los horarios de la ley seca de cara a la segunda vuelta presidencial.

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El ministro del Interior aseguró que conversó con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y que la medida no se modificará, pues en el decreto firmado hay un parágrafo que le permite al alcalde “hacer lo que él quiera”, siempre y cuando pueda justificar por qué la medida iniciará a las 00:00 del sábado 20 de junio.

“En Bogotá decidieron que fuera el viernes desde las 12:00 de la noche. Yo hace un ratico hablé con el alcalde, y hay un parágrafo que dice que él puede hacer lo que quiera siempre y cuando él haga un consejo de seguridad y justifique por qué quiere que sea el viernes a las 12 de la noche”, señaló el ministro.

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Ley seca por segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. Foto: Getty Images

En virtud de ello y de ese parágrafo que mencionó Benedetti, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la medida de ley seca se mantendrá como lo estipuló su administración en el decreto que dice que arranca a las 00:00 del sábado 20 de junio.

“Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, dijo el mandatario.

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Por su lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, también confirmó la decisión del mandatario local.

“La Ley Seca decretada por Bogotá sigue plenamente vigente. El propio Decreto 612 de 2026 expedido ayer 16 de junio, en el parágrafo del artículo 13, faculta a alcaldes y gobernadores para ampliar las medidas cuando las condiciones de orden público así lo requieran. La decisión del Distrito se adoptó con base en esa facultad legal y tras evaluar riesgos, capacidades institucionales y el desarrollo de la jornada electoral”, señaló.