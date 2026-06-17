Armando Benedetti reprendió en vivo a Carlos Carrillo por decir que si Cepeda pierde las elecciones “el país se va a incendiar”

En una entrevista con el programa digital Desnúdate con Eva, que dirige la periodista Eva Rey, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo que si la izquierda pierde las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, “indudablemente el país se va a incendiar”.

“Indudablemente el país se va a incendiar”: polémica advertencia del exdirector de UNGRD, hoy en la campaña de Iván Cepeda, si la izquierda pierde las elecciones

Tras lo dicho por Carrillo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo reprendió en El Debate de SEMANA. El funcionario dijo que “él es el que menos debería decir eso. Él es el que menos debería estar hablando de eso”.

“Me quedo sorprendido, primero; eso no se hace, porque hay que respetar la voluntad popular. Si la voluntad popular es nítida, libre y se da, esa hay que respetarla. Y todos tenemos que tener esa conciencia como colombianos, que hay que respetar la voluntad popular que se dé el próximo 21 de junio. Y no se pueden hacer esas aseveraciones, porque ya están presupuestando o previendo qué va a hacer el candidato Abelardo de la Espriella si es presidente, él ha sido duro con varias observaciones que ha hecho, pero desde ahora no pueden prever qué va a hacer si es presidente, cómo va a reaccionar el Estado, cómo va a reaccionar la izquierda”, agregó Benedetti en El Debate.

En tal sentido, Benedetti calificó de “error muy grande” lo dicho por Carrillo, “vaticinando esas ideas apocalípticas, de acuerdo a los resultados” electorales.

A propósito, el ministro del Interior aseguró en El Debate de SEMANA que desconoce si hay algo organizado desde el petrismo, en caso dado que el candidato Iván Cepeda pierda las elecciones presidenciales.

“Yo no sabría decirle si hay algo organizado, yo no sabría decirle si esas palabras logran hacer que la gente está organizada”, afirmó el jefe de la cartera del Interior.

En tal sentido, el funcionario dejó claro que el petrismo reconocerá los resultados, en caso que el candidato Abelardo de la Espriella gane en las urnas la Presidencia de la República.

“El Gobierno va a aceptar los resultados de la voluntad popular nítida del pueblo colombiano. Eso, delo usted por hecho”, aseguró Benedetti.

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