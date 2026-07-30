¿María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aspirará a la Alcaldía de Bogotá? Su respuesta tras una frase que generó el interrogante

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló con El Debate, de SEMANA. El congresista fue víctima del atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto de ese mismo año.

Durante la entrevista, María Claudia Tarazona fue consultada por la posibilidad de incursionar en la vida pública o tener aspiraciones políticas, escenarios que han estado en el sonajero desde el momento mismo en que su esposo falleció.

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“Yo me encontré con Miguel en la vida con una profunda vocación de servir. Fue lo que hicimos durante 15 años de vida juntos. Él, pues evidentemente siendo la cara que fue dando la pelea por Colombia, construyendo país, conociendo y recorriendo Colombia. Y durante ese tiempo también hicimos muchos proyectos sociales. Yo trabajé como voluntaria muchos años en el Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), trabajando con las casas de los niños en situación de vulnerabilidad”, dijo inicialmente.

“Y el propósito de vida de Miguel y mío siempre fue servir y transformar la vida de las personas con todo lo que pudiéramos hacer. Hoy ya ha pasado un año. Yo me dediqué durante este año un poco entender qué iba a pasar con mi vida, acompañar a mis hijos, a estar al lado de Alejandro que, además con un tema tan complejo como este, pues la angustia de él de perder a su mamá después de perder a su papá, era algo que estaba todos los días. Yo no me podía separar ni un minuto de Alejandro porque empezaba a llorar y a gritar pensando que a mí me iban a matar o que iban a matar a sus hermanas o que lo iban a matar a él. De hecho, todavía me pregunta, ‘Mamá, ¿a mí me van a matar como a mi papá? ¿Me van a matar como mataron a la mamá de mi papá?’ Entonces, yo creo que este año fue fundamental para poder hacer el duelo, darle la cara al dolor, encontrarle un propósito a esto y, bueno, hay muchas cosas que están pasando", agregó.

“La Fundación Miguel Uribe Turbay, que es una fundación para Alejandro, donde Alejandro va a encontrar un espacio donde pueda honrar el nombre de su papá y donde pueda encontrarle también un propósito y un sentido a su muerte. No tener que esperar a que Alejandro cumpla 18 años o 20 años y poder decir, ‘me lanzo a la política o qué voy a hacer con el nombre de mi papá’, sino ir construyendo de la mano de Alejandro todos los proyectos y las cosas maravillosas que vamos a hacer, siempre enseñándole y recordándole quién fue su papá y lo que hizo su papá por Colombia y cómo su papá transformó el dolor y la tragedia de su vida en vocación de servicio. Y yo eso lo voy a empezar a hacer desde ya. Les voy a contar este primer proyecto que tenemos que es espectacular. Estamos trabajando con la Fundación de Johana Bahamón, Segundas Oportunidades, para intervenir en una prevención de reclutamiento de niños víctimas de violencia, de reclutamiento de instrumentalización. Y vamos a tener una segunda fase”, anunció.

“Ellos atienden a jóvenes que salen de los centros penitenciarios y vamos a hacer un proyecto maravilloso que va, espero yo, con la ayuda de la Universidad de la Sabana, con quien también estamos trabajando, vamos a impulsar para que estos niños tengan un sentido de vida, que es una cosa espiritual profunda, que tengan un propósito de vida. Esa fuerza de levantarte y pensar que puedes tener una vida con un propósito. Entonces, este primer proyecto lo estamos tejiendo con Carolina Arbeláez. Estamos trabajando con ellas. Un proyecto maravilloso, hay mucha gente involucrada”, agregó.

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Al insistirle qué significa eso en términos de sus aspiraciones, Tarazona respondió: “Yo estoy lista y y estoy lista para servirle al país. En este momento pues no he tenido conversación alguna con el electo presidente Abelardo De La Espriella ni personas de su gabinete, pero yo estoy lista a servirle a Bogotá y servirle al país y desde lo que yo pueda hacer, desde donde pueda hacer, honrando siempre la memoria de Miguel y con el firme propósito, como hizo Miguel, transformar el dolor en servicio y en pensar que podemos tener un país mejor".

Al preguntarle si su frase "yo estoy lista a servirle a Bogotá" significa que aspirará a la Alcaldía de Bogotá en 2027, respondió: “No, no, no, no significa eso. Yo estoy dispuesta a servirle a Bogotá y a mi país como lo estoy haciendo ahora desde el trabajo social y un llamado, si tengo un llamado a servir desde el sector público pues también estaría lista para eso”.

“Me estoy preparando. Yo creo que en la vida uno tiene que asumir los retos con responsabilidad, con preparación y no solo con carreta. Yo creo en la formación, creo en la experiencia y creo que la capacidad de gobernar y de servir al país tiene que ser desde el conocimiento y la formación. Me becaron en la Facultad de La Sabana para hacer en la maestría en Políticas Públicas que dura un año y medio, una facultad absolutamente espectacular, la mejor de Latinoamérica, con unas salas inteligentes para hacer modelación en tiempo real sobre problemáticas política pública y bueno, empiezo ahora en septiembre con todo el entusiasmo y prepararme para abrirle la puerta a la vida de lo que tenga para mí“, puntualizó.

El 31 de octubre de 2027 tendrán lugar elecciones en Colombia. En esa oportunidad, se elegirán los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país.