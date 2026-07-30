María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hizo petición en vivo a Abelardo De La Espriella: “A diferencia de lo que hizo Petro”

El 7 de junio del año pasado, en medio de un mitin político, un sicario menor de edad atacó a bala al exsenador y exprecandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Gravemente herido, el excongresista fue llevado a un centro hospitalario y luego trasladado a la Fundación Santa Fe, donde murió el 11 de agosto.

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Ahora, cuando está por cumplirse un año del asesinato del excongresista, en El Debate de SEMANA, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aprovechó para enviarle un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Aprovecho este espacio para pedirle al presidente Abelardo De La Espriella, que a diferencia de lo que hizo el presidente Petro, que fue una grosería la forma como negó el asesinato de Miguel y como no nos dio la mano, ni nos ayudó en ninguna de las instancias de la investigación, al presidente Abelardo yo le quisiera pedir que abra una comisión de la verdad para poder esclarecer los hechos sobre qué fue lo que pasó, quién estuvo detrás de la muerte de Miguel. Y estoy segura que Abelardo De La Espriella va a tener toda la disposición y nos va a ayudar con todo lo que se necesita desde el Gobierno nacional, las instancias jurídicas y por supuesto, la actuación de la Fiscalía, para poder saber qué fue lo que pasó”, le pidió puntualmente Tarazona a De La Espriella en El Debate.

Tarazona también recalcó que la investigación sobre este caso se estancó, motivo por el cual solicitó que las autoridades retomen la celeridad que hubo durante los primeros meses del atentado y posteriormente muerte de Uribe Turbay.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a María Claudia Tarazona. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Sabemos que alias El Viejo dio los nombres de la Segunda Marquetalia, del Zarco Aldinever, Iván Márquez, pero pues no ha habido ningún avance adicional sobre el tema. Estamos estancado, no ha habido ninguna noticia nueva sobre la investigación, tampoco ha habido una nueva captura”, señaló Tarazona.

Por otra parte, Tarazona relató en El Debate cómo ha sido sobrellevar la ausencia de su esposo.

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“El primer año es sobrevivir a la muerte de Miguel, es estar en la mitad de una tormenta en el mar y tratar de sacar la cabeza todos los días para no hundirse y con la responsabilidad además de tener que sacar a flote cuatro hijos. Una tragedia que evidentemente nos rompió la vida, nos desarmó el camino. Una vida que no te pide permiso para cambiarte el rumbo y que de alguna manera toca asumir con mucha altura y responsabilidad, porque no solamente era mi dolor, sino el dolor de mis hijos”, destacó la viuda de Uribe Turbay.