Pronostican en vivo lo que hará Gustavo Petro después de que inicie el Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Suena raro decirlo”

El próximo 7 de agosto comenzará el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, que viene con una visión totalmente distinta de lo que se ha hecho en estos cuatro años mientras que Gustavo Petro estuvo en la Casa de Nariño.

Por lo mismo, mucho se ha especulado sobre cuál será el siguiente movimiento que hará el jefe de Estado saliente, una vez culmine su periodo.

Esteban Gálvez, analista político, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió al “postpetrismo” que se vivirá desde el próximo viernes, especialmente teniendo en cuenta los más recientes escándalos que han reventado como la supuesta corrupción de Juliana Guerrero y el ventilador de Angie Rodríguez.

“Las pruebas van a acabar con esa narrativa de un muy preocupado, vemos en el futuro, expresidente Gustavo Petro, que suena raro decirlo, porque va a estar muy ocupado defendiéndose de un sinnúmero de ataques que se le vienen”, señaló.

Por su parte, Carolina Fierro, también analista política, se mostró a favor de este planteamiento y manifestó que es muy complejo predecir lo que va a pasar con el “postpetrismo”, teniendo en cuenta que el hoy máximo mandatario ya está sonando como posible candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, remarcó que también será muy importante lo que haga la justicia en Colombia en cuanto a los escándalos del Gobierno y el actuar de Estados Unidos, recordando que hubo una gran tensión en su momento.

“E el tema político, el postpetrismo creo que no se enteran de los problemas porque ya están pensando en una nueva opción de ganar en Bogotá. Creo que son dos universos paralelos en los que ellos no se entienden”, manifestó.

“Petro por un lado seguirá trinando y por otro dirá que todas sus investigaciones no son”, agregó.

Gálvez explicó, por su parte, que el postpetrismo existirá naturalmente teniendo en cuenta que, según se ha dicho, Petro puede convertirse en el presidente de la colectividad de la que ya es líder natural.

El analista también hizo énfasis en lo que hasta el momento ha logrado Abelardo De La Espriella sin siquiera posesionarse: pareciera que hoy ya hay dos presidentes en ejercicio y dos gobiernos.

En esa línea, sostuvo que es muy importante que el jefe de Estado se logre meter en la “narrativa” que ha instaurado el próximo mandatario, ya que esto es lo que lo ayudará, de acuerdo con él, a que su movimiento vuelva al poder.

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