Alcalde Alejandro Eder advierte a quienes protesten en Cali en medio de la posesión de Abelardo De La Espriella

En Cali avanza un vasto operativo de seguridad de cara al 7 de agosto, día que se posesionará en esa ciudad el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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“Cali se está preparando para recibir al país el 7 de agosto. Junto con la gobernadora, la Fuerza Pública y las demás autoridades, adelantamos un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección para este importante evento. Hemos dispuesto una recompensa de hasta $500 millones por información que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos”, dijo Eder a través de su cuenta en X.

En El Debate de SEMANA, el alcalde Eder advirtió que no se permitirán protestas que se tornen violentas. El mandatario de los caleños recalcó que, por el contrario, son bienvenidas las manifestaciones pacíficas.

“Es evidente que no todas las personas quizás estén de acuerdo con la elección del presidente y algunos han dicho que les gustaría manifestar pacíficamente. Tal como lo hemos hecho y dicho desde el inicio de mi gobierno: cualquier manifestación política o de protesta, siempre y cuando sea pacífica, dentro del marco de la ley, que cumpla con todas las normas, no tendrán ningún problema. Pero, eso sí. Cualquier acto de violencia, de vandalismo, o de bloqueo, será enfrentado con absoluta contundencia“, dijo Eder en El Debate.

En tal sentido, Eder aseguró no tener ningún temor frente algún bloqueo que se pueda llegar a presentar en la capital del Valle del Cauca, el próximo 7 de agosto.

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“No tengo ningún temor en ese sentido, pero sí estamos preparados para atender cualquier eventualidad, como lo hemos hecho a lo largo de estos dos años y medio. En ningún momento nos han incendiado Cali, en ningún momento nos han bloqueado la ciudad. Han intentado, pero no lo han logrado, y nuestra convicción sigue siendo la misma, inclusive más firme que nunca”, agregó.

Por otra parte, Eder consideró en El Debate que la posesión presidencial el próximo 7 de agosto en Cali, es algo histórico para esa ciudad.

“Esto es un día histórico para Cali. Sea cual sea la ideología de los ciudadanos, todos los caleños tenemos que sentirnos orgullosos de que el presidente de Colombia será posesionado en nuestra ciudad. Esto es un gran honor para Cali y el sur occidente y el Pacífico de Colombia", señaló el alcalde Eder en El Debate de SEMANA.