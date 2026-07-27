“Bienvenido”: el alcalde Alejandro Eder respalda la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, le dio la bienvenida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, con motivo de la ceremonia de posesión que se realizará el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario local agradeció la decisión de llevar el acto a la ciudad y aseguró que representa un reconocimiento para una región que, según dijo, durante años ha esperado una mayor atención del Gobierno nacional.

“Presidente, bienvenido a Cali, gracias por este gesto que tiene con nuestra ciudad y, por cierto, con el Valle del Cauca, con toda nuestra región, con el suroccidente y el Pacífico”, expresó Eder al inicio de su intervención.

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Barranquilla sería protagonista de la primera iniciativa del nuevo gobierno. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

El alcalde sostuvo que el traslado de la posesión simboliza un cambio en la relación entre el Gobierno central y el suroccidente colombiano.

En ese sentido, afirmó que la región ha esperado durante muchos años que el Ejecutivo “voltee a mirarla” y atienda las necesidades que enfrenta en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha manifestado que tendrá mano dura con quienes se atrevan a destruir la infraestructura de la ciudad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Eder también manifestó la disposición de la administración distrital para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno desde el primer día de su mandato.

Indicó que la articulación comenzará con el consejo de seguridad anunciado para el mismo 7 de agosto en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

“Estamos listos para trabajar por la seguridad, por el desarrollo de infraestructura y, sobre todo, por el bienestar de nuestra gente”, señaló el mandatario caleño.