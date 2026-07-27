El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que durante su gobierno la Casa de Nariño dejará de funcionar como sede de la Presidencia y será convertida en un museo abierto al público.

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Palacio de Nariño Foto: Guillermo Torres / Semana

En su lugar, el despacho presidencial en Bogotá operará desde el Palacio de San Carlos, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Le he dado la instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que se vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público”, afirmó De La Espriella al revelar una de las primeras decisiones sobre el funcionamiento de la Presidencia.

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Abelardo De La Espriella y Casa de Nariño. Foto: Semana.

El mandatario electo explicó que el Palacio de San Carlos será el lugar desde donde ejercerá sus funciones cuando se encuentre en la capital del país.

“El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló.

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El anuncio hace parte de los cambios que De La Espriella ha planteado para el inicio de su administración, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Con esta decisión, la Casa de Nariño, tradicional sede del Gobierno colombiano desde hace más de un siglo, quedaría destinada exclusivamente a actividades culturales y de acceso ciudadano, mientras que el Palacio de San Carlos asumiría las funciones administrativas y de despacho del jefe de Estado en la capital.