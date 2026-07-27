Dilian Francisca Toro celebra que Abelardo De La Espriella inicie su Gobierno en Cali y priorice la seguridad del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le dio la bienvenida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y celebró la decisión de realizar la ceremonia de posesión el próximo 7 de agosto en Cali, al considerar que se trata de un hecho histórico para el departamento y el suroccidente del país.
¡Bienvenido, presidente Abelardo de la Espriella!— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) July 27, 2026
Nuestro Valle del Cauca lo recibe con entusiasmo y con toda la disposición de trabajar unidos por la transformación de Colombia. Que Cali sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos… pic.twitter.com/H57h1mEV1N
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria afirmó que el Valle del Cauca recibe al presidente electo “con entusiasmo” y con la disposición de trabajar de manera conjunta por la transformación del país.
“Que Cali sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos colombianos depositaron su confianza es, sin duda, un gesto histórico y simbólico muy importante con nuestra ciudad y nuestro departamento”, escribió.
Toro señaló que el departamento está preparado para asumir una nueva etapa y sostuvo que los principales desafíos de la región deberán enfrentarse mediante el trabajo conjunto, con énfasis en la seguridad, la reconciliación y el bienestar de la población.
La gobernadora también agradeció que, según indicó, el nuevo Gobierno haya atendido desde el primer día los reclamos de seguridad del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano.
En ese sentido, destacó el anuncio de priorizar el Batallón de Alta Montaña de Jamundí y la realización del primer consejo de seguridad del Gobierno entrante en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.
Finalmente, aseguró que el departamento ya adelanta los preparativos para recibir la posesión presidencial. “Desde hoy estamos listos para embellecer nuestro Paraíso y recibir la posesión presidencial el próximo 7 de agosto. Bienvenido, presidente. ¡El Valle también es su casa!”, concluyó.