“Dilian está derrotada”: senador Kevin Gómez asegura que el Pacto Histórico ganará la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali

El senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez, lanzó fuertes críticas contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, al tiempo que aseguró que el progresismo se perfila como la principal fuerza política del departamento y de la capital vallecaucana de cara a las próximas elecciones regionales.

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Durante una entrevista en SEMANA, Gómez afirmó que el Pacto Histórico no solo mantendrá el poder en el Gobierno nacional, sino que además logrará quedarse con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

“Dilian lo que tiene es preocupación porque está sin posibilidad alguna de disputar nuevamente el poder de la Gobernación y se está replegando. Y está bien que se repliegue, porque nosotros vamos a ser la nueva realidad política. El Valle del Cauca votó mayoritariamente por el Pacto Histórico hace un mes, ganamos, somos la primera fuerza política del departamento y de la ciudad también, y vamos a ganar en la Presidencia y vamos a ganar las locales también”, sostuvo el senador.

El congresista señaló que la dirigente vallecaucana representa una estructura política tradicional frente a la cual el progresismo ha sido opositor desde hace años.

“Yo he estado en oposición a Dilian desde que hago política, porque ella no es una líder nueva en Colombia. Es una líder tradicional que lleva no solamente 12 años en el poder de su grupo político, sino más de 20 o 25 años moviéndose en las estructuras tradicionales. Nosotros somos incómodos para esa clase política vallecaucana que tan cómoda se siente con Dilian”, afirmó.

Kevin Gómez también defendió la gestión del Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro y respondió a quienes cuestionan la capacidad administrativa de la izquierda.

“Hoy sí tenemos cosas para mostrar. Hemos bajado la pobreza multidimensional, tenemos la menor tasa de desempleo del ciclo económico reciente y la economía va bien. El dólar está controlado y la inflación podría estar mejor si no fuera porque el Banco de la República ha mantenido unas tasas de interés que afectan el crecimiento”, aseguró.

En su intervención, el senador lanzó cuestionamientos directos a obras y decisiones impulsadas desde la administración departamental.

“Si gestionar es lo que pasó con el puente de Juanchito, con sobrecostos y retrasos, o privatizar el muelle turístico de Buenaventura, o fortalecer estructuras clientelistas para acumular poder para unas minorías, pues esa no es nuestra agenda. Nosotros no queremos gobernar así”, indicó.

El congresista también arremetió contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, cuya administración calificó como “irreversible”.

Senador Kevin Gómez en entrevista con Jamir Mina, editor de Regiones de SEMANA. Foto: SEMANA

“El alcalde parece una persona que está en un mundo en el que no quiere estar y no sabe cómo salir. No le atina a una. Lo grave es que gobierna creyendo que lo está haciendo bien. Hay gente que cuando es muy torpe se cree brillante, y eso es un problema porque termina tomando decisiones equivocadas creyendo que son aciertos”, manifestó.

Según Gómez, la administración distrital ha priorizado la pauta publicitaria sobre el trabajo con las comunidades.

“Se gastan miles de millones de pesos en propaganda y en ejercicios comunicacionales para tratar de cambiar una imagen que se cambiaría si existiera un verdadero trabajo con la gente. Nosotros hemos tenido una mano tendida para sacar a Cali adelante porque aquí vivimos todos, esta es nuestra ciudad, pero el alcalde no entiende la realidad política de Cali”, dijo.

El senador agregó que la capital vallecaucana “es una ciudad petrista”, pero señaló que el mandatario local gobierna “como si Cali fuera uribista”.

“Si él mismo reconoce que Cali es petrista, lo inteligente sería gobernar conectado con esas ideas mayoritarias de transformación social. Pero no lo hace, por eso le va tan mal”, afirmó.

“Ganaremos en primera vuelta”

Durante la entrevista, Kevin Gómez también habló sobre el panorama presidencial y aseguró que la fórmula conformada por Iván Cepeda y Aida Quilcué ganará en primera vuelta.

“Estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta. No le tenemos miedo ni a primera ni a segunda vuelta ni a ningún candidato. Esto es como el fútbol: uno entra a jugar para ganar y nosotros vamos a ganar”, expresó.

El senador explicó que el objetivo de la campaña es conectar con “la Colombia profunda” y con los sectores populares que se sienten representados por figuras provenientes de procesos sociales.

“Queremos que la gente vea en Aida Quilcué un reflejo de lo que debe ser un gobernante. Personas que vienen de la entraña de la Colombia olvidada, de los procesos sociales, de los territorios históricamente excluidos, y que hoy están listas para gobernar y transformar el país”, manifestó.

Gómez también habló de sus orígenes en el barrio Saavedra Galindo, en la Comuna 8 de Cali, y recordó que antes de llegar al Senado trabajó como mecánico y posteriormente ocupó altos cargos en el sector empresarial y petrolero.

“Cuando uno se cría sabiendo que no tiene nada y que tiene todo por conquistar, arriesgarse termina siendo una opción de supervivencia. Yo renuncié a cargos muy importantes porque sentía que mi lugar estaba en la calle, ayudando a construir este proyecto político. Mi verdadera renuncia fue cuando tenía 20 años y dejé una estabilidad laboral para dedicarme al movimiento social”, relató.

El senador también reivindicó su cercanía con las barras populares del fútbol y aseguró que existe un trabajo social que pocas veces es visibilizado.

“En las tribunas populares se condensan todos los problemas de la sociedad: pobreza, violencia, falta de oportunidades. Pero también hay jóvenes organizándose, haciendo trabajo comunitario, impulsando comedores, escuelas de participación y procesos culturales. Yo quiero ayudar a visibilizar todo eso”, señaló sobre su relación con integrantes de la barra Barón Rojo Sur del América de Cali.

Finalmente, Gómez aseguró que uno de sus propósitos políticos será impulsar el desarrollo de la industria cultural y urbana de Cali, especialmente alrededor de la música urbana y el trap.

“En Cali hay muchísimo talento, pero no hemos desarrollado una verdadera industria cultural alrededor de esos artistas. Medellín genera millones de dólares gracias a la música urbana y Cali también puede convertirse en un referente. Mi compromiso es ayudar a que esta ciudad construya una industria cultural fuerte alrededor de sus talentos”, concluyó.